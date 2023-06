Francesca Cipriani presto mamma/ “Work in progress, non vediamo l’ora di diventare genitori”

Francesca Cipriani e il desiderio di maternità

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati lo scorso anno, e ora vogliono allargare la famiglia. Ad annunciarlo è la stessa ex gieffina che, ai microfoni del settimanale Mio, ha svelato di stare provando ad avere un figlio: “Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. ”

E ancora: “Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso work in progress. Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a trecentosessanta gradi e molto presente. ” Francesca Cipriani conclude: “Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per adesso ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli”

Francesca Cipriani, al settimanale Mio, ha fatto un annuncio choc. L’ex gieffina ha dichiarato di non volersi più sottoporre a interventi chirurgici: “Altri interventi? No in realtà basta così mi fermo qui con la chirurgia estetica. In passato ho voluto correggere alcune cose e poi non ero contenta e ricorrevo anche per questo alla chirurgia.”

E ancora: “Ma adesso mi sento tanto cambiata. E lo dico qui, la prossima volta che entrerò in sala operatoria sarà per dare alla luce mio figlio o mia figlia. Ora mi sento tanto amata e questo mi basta. Se c’è un bambino in arrivo? Sì sento che arriverà, adesso è sulle stelle che ci guarda e presto scenderà da noi. Sono molto fiduciosa e arriverà e ci renderà felicissimi. Io poi mi vedo già mamma.” Francesca Cipriani ha concluso: “Quello del nostro matrimonio è stato un giorno magico, ma che è passato troppo presto. Chi è il più geloso? Direi tutti e due, abbiamo una gelosia giusta, capisco le coppie aperte, ma noi siamo una coppia blindata. Non c’è una gelosia che sfocia nella possessività“.

