Angela Nasti, rutto durante l’intervista a Uomini e Donne?/ “Non sapete più cosa…”

Angela Nasti nuovamente nel mirino del popolo del web. Stavolta, l’ex tronista è finita al centro delle critiche perchè, secondo alcuni utenti, avrebbe ruttato nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e donne. Venerdì 26 luglio, infatti, su WittyTv, è stata pubblicata l’intervista verità che Angela Nasti ha rilasciato a Raffaella Mennoia su Alessio Campoli. Mentre raccontava i motivi che l’hanno spinta a chiudere subito la storia con l’ex corteggiatore, Angela avrebbe fatto un rumore strano dalla bocca. Secondo alcuni utenti quel rumore era un “rutto”. La notizia della presunta gaffe della Nasti ha immediatamente fatto il giro del web al punto che Angela, stanca di essere criticata per tutto, ha deciso di troncare sul nascere tali rumors e replicare tutti gli haters. “Non sapete più cosa inventarvi, ora secondo voi ho ruttato in un’intervista? Ma che state a dì, ma che dite?“, ha dichiarato su Instagram.

ANGELA NASTI REPLICA A CHI LA ACCUSA DI AVER RUTTATO A UOMINI E DONNE

Nessun rutto, dunque, per Angela Nasti che, nel corso dell’intervista a Uomini e Donne, ha confessato di non aver mai provato il desiderio di portare avanti la conoscenza con Alessio Campoli. “Usciti dal programma non ci siamo trovati. Non posso neanche dire che è finita, perché per me non è proprio iniziata e non me ne faccio una colpa, né gliela faccio a lui. Noi siamo stati insieme tre giorni, però sempre distanza perché non mi sentivo infatuata di quella persona. Io voglio il fuoco, ho 20 anni. Non mi prendeva. Io non ci volevo stare con lui” – ha spiegato Angela che ha poi trovato quel fuoco nel calciatore Kevin Bonifazi per il quae ha perso letteralmente la testa – “Attualmente, sono fidanzata. Hanno detto che già lo conoscevo e non era vero. Ho perso la testa. Sono innamorata folle”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA