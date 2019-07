Angela Nasti e Alessio Campoli fingevano a Uomini e Donne?/ Intervista: la verità è..

Per Angela Nasti e Alessio Campoli è arrivato il momento di raccontare la verità. L’ex tronista napoletana e l’ex corteggiatore, dieci giorni dopo essersi scelti nello studio del trono classico di Uomini e Donne al termine di un lungo corteggiamento, si sono detti addio non senza accuse reciproche. Una storia sulla quale, in pochi, avevano scommesso anche se i fans più romantici speravano che tra loro scoppiasse il grande amore. Ciò, però, non è accaduto. Un viaggio ad Ibiza di Angela, infatti, ha messo in luce le mancanze di un rapporto che, in realtà, non è mai iniziato. A sottolinearlo è a stessa Angela Nasti che, in un’intervista esclusiva rilasciata alle telecamere di Uomini e Donne e pubblicata su WittyTv, difende la propria scelta di chiudere subito la storia con Alessio Campoli.

ANGELA NASTI E ALESSIO CAMPOLI, INTERVISTA VERIT Á A UOMINI E DONNE: “LA STORIA NON E’ MAI INIZIATA”

Non si sente assolutamente in colpa Angela Nasti per aver chiuso la storia con Alessio Campoli dopo soli dieci giorni dalla scelta e aver cominciato una conoscenza con il calciatore Kevin Bonifazi, incontrato ad Ibiza. Decisa, sicura di sè e determinata a difendere le proprie scelte contro tutto e tutti, alle telecamere di Uomini e Donne, Angela non mostra alcun segno di pentimento. L’ex tronista napoletana, infatti, svela di essere in pace con se stessa perchè, in cuor suo, sa che la storia con Alessio non può essere definita tale. “Io non posso neppure dire che è finita perché per me non è mai iniziata“, ha spiegato nel video di anticipazione diffuso da Uomini e Donne. Nessuna anticipazione, invece, su come è nata la sua storia con Kevin Bonifazi che è sicuramente uno degli argomenti caldi dell’intervista verità.

ANGELA NASTI E ALESSIO CAMPOLI, INTERVISTA VERIT Á A UOMINI E DONNE: “NON VOGLIO ESSERE PRESO IN GIRO”

Finora, è rimasto in silenzio, dichiarando solo ciò che riteneva giusto e senza mai puntare il dito contro Angela Nasti, ma davanti alle telecamere di Uomini e Donne, Alessio Campoli vuota il sacco e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Dopo aver sperato di aver conquistato la ragazza dei suoi sogni, la realtà è stata completamente diverse dalle sue aspettative. Il sogno d’amore che sperava di vivere con Angela si è frantumato dopo pochi giorni ed oggi, nell’intervista verità pubblicata da WittyTv, Alessio vuota il sacco. “Io non voglio prendere in giro nessuno, ma nemmeno essere preso in giro”, afferma.





