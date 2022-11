Angela Rende, moglie Amaurys Pérez/ “Non sono forte, lei mi guida totalmente…”

Chi è Angela Rende, moglie di Amaurys Perez

Angela Rende, non è solo la moglie di Amaurys Perez e la madre dei suoi figli, ma è una donna che, insieme alla vita privata, ha saputo affermarsi anche sul lavoro. Angela, infatti, lavora come insegnante. Per riuscire a conciliare lavoro e famiglia, come ha raccontato Amaurys nella casa del Grande Fratello vip 2022, si alza prestissimo per riuscire a fare tutto. Il vero pilastro della famiglia è davvero lei. “Io non sono forte“, ha raccontato Amaurys nella casa di Cinecittà.

“Mi lascio guidare a 360 gradi. Mi ha completato“, ha ammesso Amaurys ribadendo, ancora una volta, di essere un uomo fortunato per essere riuscito a creare con Angela una grande e meravigliosa famiglia.

Angela Rende e Amaurys Perez: un grande amore

Angela Rende è la moglie di Amaurys Perez, ma anche la madre dei suoi tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Tra loro c’è un grande amore che prosegue da tantissimi anni. La donna non è del tutto estranea al mondo dello spettacolo pur facendo di mestiere l’insegnante. In passato, infatti, i due hanno partecipato come gli Sposini in coppia a Pechino Express. Dal 2006 sono diventati marito e moglie e da quel momento si sono promessi amore per l’eternità. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Insieme hanno superato anche un momento di grande difficoltà vissuto dal figlio Gabriel che ha avuto un problemino di salute. ”

“Con la perdita di mio padre mi sono chiuso. Sono tornato da Cuba a Roma per cercare di non pensarci, ma dopo appena 20 gironi è spuntato un nuovo problema: mio figlio rigurgitava il latte” – ha raccontato l’ex campione di pallanuoto che ha rivelato il problema del figlio – “è spuntato fuori che aveva un problema al piloro e che doveva essere operato. I dottori mi hanno spiegato che è un problema che accomuna moltissimi bambini, ma quando si tratta di tuo figlio… vederlo così piccolo con tutti quei tubicini..”.

Angela Rende: “Amaurys Perez circondato dall’amore ma sempre solo”

Angela Rende si è fatta conoscere dal pubblico anche durante la partecipazione del marito Amaurys Perez al Grande Fratello Vip 2022. La donna, infatti, è entrata nella casa più spiata d’Italia per incoraggiare il marito che stava vivendo un momento no. “Amore hai affrontato delle sfide incredibili, a 12 anni hai lasciato il tuo paese natale per inseguire un sogno e non sapevi quando avresti rivisto tua madre. Va benissimo quello che stai facendo e quello che sei, ma non ti stai raccontando, le persone che sono lì con te ti devono conoscere, devono sapere chi sei e quanto sia il tuo valore. Hai mai mollato? Hai avuto tantissime sfide difficili nella tua vita, e non erano stare a divertirti in una casa con le altre persone. Approfitta di tutti questi giorni per lavorare su te stesso” – ha detto la moglie invitando il marito a non abbattersi.

Infine la donna ha invitato il marito a raccontare la sua vita e il suo mondo: “ogni volta che i tuoi coinquilini ti fanno domande su di te ti emozioni e non racconti nulla. Tu hai un sacco di storie, hai vissuto una vita incredibile, circondato dall’amore ma sempre solo. Ti devi divertire qua dentro”.











