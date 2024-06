Angela Robusti, chi è la futura moglie di Filippo Inzaghi/ Il primo incontro: “Quando mi chiese il numero…”

Angela Robusti, chi è la futura moglie di Filippo Inzaghi: la passione per il wedding planning

Angela Robusti è la compagna e futura moglie di Filippo Inzaghi, con il quale convolerà a nozze il prossimo 24 giugno 2024. La coppia si è concessa in questi giorni alcuni festeggiamenti a Formentera alla presenza di numerosi invitati, con tanto di “party in bianco”, musica e relax sulle spiagge della perla del Mediterraneo. La Robusti aveva scelto le Baleari, in particolare la meravigliosa Ibiza, anche per il suo addio al nubilato festeggiato con le amiche: ma chi è colei che sarà presto la sposa dell’ex attaccante di Juventus e Milan?

Laureatasi in Architettura, ha iniziato a lavorare come modella nel mondo delle passerelle da giovanissima, arrivando a partecipare nel 2012 a Miss Italia ma battuta in finale da Giusy Buscemi. Inoltre, è stata corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e donne, pur venendo eliminata dall’allora tronista, e successivamente ha iniziato a lavorare come wedding planner, organizzando nei minimi dettagli i preparativi del matrimonio con il bomber.

Angela Robusti e il primo incontro con Filippo Inzaghi: “Quando mi chiese il numero…“

Angela Robusti, futura moglie di Filippo Inzaghi, aveva raccontato il loro primo incontro in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel febbraio 2023, avvenuto casualmente nel 2017 a Venezia e “per un bicchiere d’acqua. Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle“.

Angela Robusti incontrò così Filippo Inzaghi per la prima volta, ma inizialmente titubò: “Non avevo mai visto una partita di calcio, prima, nella mia famiglia amiamo il motociclismo, e poi era troppo grande per i miei gusti: ha 15 anni più di me. Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato“. Alla fine, però, la wedding planner si arrese alle insistenze dell’ex calciatore ed è così nata la loro storia d’amore: “È stato tenace. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme“.

