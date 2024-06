Angela Robusti verso il matrimonio con Filippo Inzaghi/ Addio al nubilato a Ibiza per la fidanzata del bomber

Angela Robusti presto sposa di Filippo Inzaghi: l’addio al nubilato a Ibiza

Mancano ormai poche settimane al tanto atteso matrimonio tra Filippo Inzaghi e la fidanzata Angela Robusti, che si giureranno amore eterno dopo una storia d’amore che li vede sentimentalmente legati dal 2017. La coppia convolerà a nozze il prossimo 24 giugno e, per l’occasione, la dolce metà dell’ex campione di calcio si è concessa un addio al nubilato da sogno, in compagnia delle amiche, nella meravigliosa cornice di Ibiza. Come testimoniato da alcune foto condivise sul proprio profilo Instagram, la futura sposa è raggiante sotto il sole e tra i mari cristallini dell’isola spagnola.

Insieme al gruppo di amiche che la stanno festeggiando in tutti i modi, in vista del grande evento, Angela Robusti si gode qualche giorno di sole, mare e relax prima di tuffarsi nuovamente nei preparativi per il matrimonio. Grandissima trepidazione anche per il futuro sposo Filippo Inzaghi: la coppia, dopo essersi conosciuta nel 2017 quando all’epoca lui allenava il Venezia, si è fidanzata e ha avuto due splendidi figli, Edoardo ed Emilia, nati rispettivamente nel 2021 e nel 2023.

Angela Robusti e Filippo Inzaghi: i dettagli dell’atteso matrimonio

Ora, per Filippo Inzaghi e Angela Robusti, è tempo di coronare il loro idillio d’amore con la celebrazione del matrimonio. Lui è un simbolo del calcio italiano, ex stella del Milan e della Juventus oltre che della Nazionale italiana; lei ha partecipato nel 2012 a Miss Italia, nell’edizione vinta da Giusy Buscemi, ha un trascorso da corteggiatrice a Uomini e donne e si è poi affermata come wedding planner. E proprio lei si è presa cura dei preparativi del matrimonio, di cui ha anticipato alcuni dettagli in un’intervista a Di Più dello scorso anno.

“Ci sposeremo e lo faremo senza troppi fronzoli. Con una cerimonia semplice, ma piena d’amore, di cui però non abbiamo ancora messo a punto tutti i dettagli“, ha spiegato al settimanale. “Avrà il sapore del mare, il luogo lo dobbiamo ancora scegliere. Ci saranno duecento invitati e un pranzo ‘sano, leggero e colorato’, come piace a Filippo“.

