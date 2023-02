Pippo Inzagni e Angela Robusti: matrimonio nel 2024/ “Dopo una cena, siamo…”

Angela Robusti e Pippo Inzaghi si sposano nel 2024

Il 2024 sarà l’anno del matrimonio di Angela Robusti e Pippo Inzaghi. Già genitori di Edoardo che ha 15 mesi, tra meno di un mese allargheranno la famiglia con la nascita di Emilia. Innamorati e felici, Inzaghi e Angela Robusti vivono l’amore con molta discrezione. In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato qualche dettaglio in più della sua relazione.

“Se non ci saranno altre gravidanza a sorpresa, ci sposeremo nel 2024. Dovevamo farlo già l’anno scorso, ma era appena nato Edoardo”, ha spiegato la Robusti che si sta godendo le ultime settimane della sua seconda gravidanza che porterà in famiglia la nascita di una piccola principessa.

Angela Robusti e Pippo Inzaghi: così è nato il loro amore

Angela Robusti e Pippo Inzaghi si sono conosciuti sei anni fa a Venezia per un bicchiere d’acqua. Erano ad una festa a cui nessuno dei due avrebbe voluto partecipare e si sono ritrovati ad essere uniti proprio dall’acqua. “Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchiere d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto e mi indicano lui di spalle. Non avevo mai visto una partita di calcio prima. Nella mia famiglia amiamo il motociclismo e poi era troppo grande per i miei gusti, ha 15 anni più di me. Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato”, ha raccontato Angela al Corriere della Sera.

Inzaghi, però, non si è dato per vinto e l’ha cercata sui social: “E’ stato tenace. Mi ha cercata sui social e, infine, mi ha invitata a cena in uno stellato. Una settimana dopo siamo andati a vivere insieme”, ha aggiunto.

