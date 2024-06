Matrimonio Filippo Inzaghi e Angela Robusti, mega-party a Formentera/ La coppia è pronta a celebrare le nozze

Filippo Inzaghi e Angela Robusti verso il matrimonio: il party a Formentera

Il prossimo 24 giugno 2024 sarà una data speciale per Filippo Inzaghi e Angela Robusti, che celebreranno il loro atteso matrimonio in Italia alla presenza di numerosi invitati. Il grande evento è però anticipato in questi giorni da festeggiamenti tutti spagnoli, con la coppia che è sbarcata a Formentera e ha dato il via alle celebrazioni in una location suggestiva. Tantissimi gli amici della coppia sbarcati sull’isola delle Baleari per questi giorni di grandi festeggiamenti, in attesa delle nozze.

Come documentato sui social della coppia, per Filippo Inzaghi sono arrivati il fratello Simone e tanti ex calciatori e amici come Christian Vieri e Massimo Ambrosini; per Angela Robusti sono invece sbarcate le amiche di sempre, coloro con le quali la wedding planner ha festeggiato l’addio al nubilato a Ibiza poche settimane fa e presenti anche in questa speciale occasione. Tutti gli invitati sono stati ospitati in una location suggestiva e hanno preso parte ad un mega “white party“, una festa in bianco in cui tutti hanno rispettato il tassativo dress-code, con tanto di musica e dj in console.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti, la location e il messaggio di benvenuto per gli ospiti

Filippo Inzaghi e Angela Robusti hanno pensato davvero a tutto per mettere a proprio agio i numerosi invitati ai festeggiamenti in quel di Formentera. Per ognuno di loro è stata riservata una stanza d’hotel e, all’interno di ognuna, è stata preparata una welcome box in cui, attraverso uno specifico QR code da scansionare, avrebbero potuto visionare l’intero programma che la coppia ha riservato per loro in questi giorni di festa e relax sull’isola spagnola.

“Lasciatevi trasportare dall’anima di Formentera e lasciate qui dentro tutto lo stress e i pensieri di casa!“, il messaggio di benvenuto all’interno del cofanetto. Ogni dettaglio della festa è stato documentato per mezzo social, con i futuri sposini che hanno ricondiviso messaggi e foto di gruppo sui rispettivi profili. Il matrimonio di Filippo Inzaghi e Angela Robusti verrà celebrato il prossimo 24 giugno e sarà per loro il coronamento di un sogno d’amore; al loro fianco, nella meravigliosa famiglia che hanno costruito, ci saranno anche i figli Edoardo ed Emilia.

