Angeli e demoni, affidi illeciti Reggio Emilia/ Torture su bimbi, mazzette e anche…

Affidi illeciti Reggio Emilia, tra torture su bambini e giro di soldi l’inchiesta “Angeli e demoni” ha acceso i riflettori sulla rete di servizi sociali della Val D’Enza. Come vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari, secondo la Procura di Reggio Emilia i responsabili dei servizi avrebbero falsificato le relazioni al fine di allontanare i bambini dalle proprie famiglie e darli in affido ad amici e conoscenti. Come evidenziato da Il Giornale, dietro questi traffici si nascondeva anche una serie di accordi stipulati sottobanco, che a sua volta celava una rete di intrecci e atrocità volta a favorire un business illecito da centinaia di migliaia di euro. Le indagini sono scattate nell’estate del 2018: la pubblico ministero Valentina Salvi h deciso di fare luce sulle numerose denunce fatte dai servizi sociali contro genitori rei di essere violenti nei confronti dei propri figli. Tra accuse di abusi sessuali e maltrattamenti, sono state scoperte relazioni e documenti falsi, oltre a una serie di pressioni psicologiche utilizzate al fine di plagiare i minori.

“ANGELI E DEMONI”, INCHIESTA AFFIDI ILLECITI REGGIO EMILIA

I piccoli avrebbero dovuto denunciare i propri genitori raccontando di violenze mai subite e per farlo venivano manipolati nel corso delle sedute di psicoterapia. Dagli impulsi elettrici con uno strumento ad hoc, illegale in Italia e ribattezzato la «macchinetta dei ricordi», a giochi psicologici, i bambini sono stati vittime di torture psicologiche e non. Ma non solo: per rendere ancora più credibile il loro racconto, gli psicologi manomettevano i disegni aggiungendo dei particolari inquietanti. Una volta tolti alle famiglie, i piccoli venivano dati in affido e sottoposti «ad un circuito di cure private a pagamento della Onlus piemontese Hansel e Gretel», con gli affidatari spesso amici dei responsabili dei servizi sociali. E, a proposito del giro di soldi, si legge nelle carte dell’inchiesta “Angeli e demoni”: «Gli affidatari venivano incaricati dai Servizi Sociali di accompagnare i bambini alle sedute private e di pagare le relative fatture a proprio nome».

