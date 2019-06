REGGIO EMILIA, ARRESTATO SINDACO PD/ Bibbiano “elettrochoc e lavaggio cervello bimbi”

Il giro d’affari dietro all’operazione agghiacciante vista tra la Val d’Enza e Bibbiano è di diverse centinaia di migliaia di euro, con 16 misure cautelari e 6 arresti ai domiciliari tra cui il sindaco dem Carletti. Tutti gli accusati dovranno ovviamente dare la loro versione dei fatti ma l’impianto accusatorio si avvicina molto sinistramente a quanto raccontato dalla straordinaria inchiesta giornalistica di Pablo Trincia proprio nella Bassa emiliana dal titolo “Veleno”. L’inchiesta ricostruisce il caso dei “Diavoli della bassa modenese”, sedici bambini tolti ai genitori per presunti abusi e riti satanici, ma senza mai trovare alcune prove reali. Ebbene, oggi lo stesso Trincia su Twitter ha scritto «C’è un link tra la vicenda di Reggio Emilia e quella di #Veleno. Si chiama Centro Studi Hansel e Gretel di Torino, di cui è stato arrestato il responsabile, Claudio Foti. Proprio le psicologhe provenienti da quel centro avevano interrogato i bambini di Veleno…». Elettrochoc, lavaggio del cervello, disegni di bimbi falsificati con dettagli di carattere sessuali e addirittura due casi di abusi presunti contro i minori dopo l’affidamento “orchestrato”: una delle inchieste più inquietanti di questi ultimi anni è divenuta realtà e si avvicina da molto vicino a quanto già raccontato da “Veleno” in un’altra storia che riemerge dal passato.

LAVAGGIO CERVELLO SU BAMBINI

Uno scandalo dai risvolti inquietanti è quanto emerge da Bibbiano, piccolo paese in provincia di Reggio Emilia dove 18 persone tra cui il sindaco Pd Andrea Carletti (raggiunti da custodie cautelari) sono accusate di aver consapevolmente sottratto i bimbi minorenni alle famiglie per darli in affido retribuito a dei conoscenti-amici. Un’operazione chiamata dalla Polizia e Procura di Reggio Emilia “Angeli e Demoni” che rende bene l’idea dell’interno maligno e deplorevole mosso in questi mesi (qualora ovviamente tutto dovesse essere confermato dalle prime indagini, ndr): «Ore e ore di intensi ‘lavaggi del cervello’ durante le sedute di psicoterapia», è solo una delle accuse mosse dall’inchiesta reggiana – come riporta Repubblica – dove viene riportato come diversi bambini sarebbero stati suggestionati anche con l’uso di impulsi elettrici – spacciati alle piccole vite come «macchinetta dei ricordi» – in un sistema malevolo che avrebbe «alterato lo stato della memoria in prossimità dei colloqui giudiziari». L’accusa è di una gravità incredibile anche solo a scriverla: medici, politici, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti di una Onlus di Torino e lo stesso sindaco Pd di Bibbiano sono raggiunti dalle misure cautelari eseguite stamani dai Carabinieri di Reggio Emilia.

LO SCANDALO DI BIBBIANO: BUFERA SUI SERVIZI SOCIALI, ARRESTATO SINDACO PD

Nasceva tutto dalla presunta “tutela dei minori abusati” con un modello spacciato dunque per sano e benevolo nei confronti di quei bambini scelti invece come merce di scambio per poterli poi “affidare” a conoscenti e amici: come riporta Reggioline.com, i bambini furono allontanati dalle famiglie rispettive con ingannevoli modalità e mendaci attività «disegni dei bambini artefatti attraverso la mirata aggiunta di connotazioni sessuali, terapeuti travestiti da personaggi “cattivi” delle fiabe messi in scena ai minori in rappresentazione dei genitori intenti a fargli del male», spiega ancora il quotidiano locale. Non solo, vi sarebbero stati anche falsi ricordi di abusi sessuali ingeneranti con gli elettrodi per far pensare ai bambini di essere stati violentati così da costringere il giudice a “compassione” per affidarli ad altri famiglie, in accordo ovviamente con tutta questa infernale struttura alle spalle. In questo scenario che oseremmo definire scempio, secondo l’accusa i servizi sociali omettevano di proposito di consegnare ai bimbi le lettere e i regali che i loro genitori mandavano quotidianamente: i carabinieri hanno trovato tutti questi oggetti in un magazzino dove venivano accatastati, in uno scenario dall’inquietante rimando alle camerate dei campi di concentramento nazisti o sovietici dove venivano ammassati gli oggetti e i ricordi delle vittime. Secondo quanto riporta Repubblica su fonti della Procura di Reggio, tra gli affidatari dei bimbi anche titolari di sexy shop, persone con problematiche psichiche e con figli suicidi; la lista delle accuse per questi 18 personaggi è lunghissima e a vario titolo, frode processuale, depistaggio, abuso d’ufficio, maltrattamenti su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione, peculato d’uso.



