Angelica Bove commuove X Factor 2023 con “La notte” di Arisa/ Il dolore per i genitori scomparsi

Angelica Bove commuove il pubblico e i giudici di X Factor 2023

La prima puntata di X Factor 2023 dedicata alle audizioni ha regalato grandi emozioni non solo al pubblico, ma anche ai giudici. A colpire profondamente tutti è stata Angelica Bove che, sul palco, si è esibita sulle note de “La notte” di Arisa colpendo profondamente i giudici che non hanno nascosto l’emozione. «Tutti si identificano in un dolore, perchè?», ha chiesto Morgan a cui Ambra ha prontamente risposto «Perchè è il posto più comodo dove stare, certe volte. Angelica mi sono accordata con il tuo dolore».

Un’esibizione da brividi quella di Angelica che ha superato la fase delle audizioni con quattro sì. Sul palco, Angelica ha portato il suo innegabile talento, ma anche il suo dolore. Dal profilo Instagram di Angelica, infatti, è stata scoperta la sua storia che ha perso entrambi i genitori a cui era profondamente legata.

Le parole di Angelica Bove sui genitori

Tra i post in evidenza sul profilo Instagram di Angelica Bove, ci sono due struggenti dediche ai genitori. “Vorrei potermi dire che non trovo le parole, ma basta scavare così poco in questa sofferenza logorante per trovare tante di quelle parole, troppo forti, troppo instabili, troppo difficili da accettare. Non posso usare verbi al passato per ricordarti attraverso le parole, perché il nostro È un amore troppo vivo per finire con un “L’HO AMATO alla follia” e tu SEI un uomo e un padre troppo grande per finire con un ‘era inspiegabilmente immenso’. Non ho rimorsi; mi sono sempre goduta il padre e l’uomo che SEI in ogni tua essenza, con il massimo della gratitudine a cui si potrebbe mai aspirare e con l’estrema consapevolezza di essere fortunata come nessun altro al mondo ad avere te e mamma al mio fianco. Posso urlare al mondo che ti amo e ti ho amato ogni secondo della mia esistenza come fosse l’ultimo”, le parole di Angelica al padre.

“La verità è che il coraggio di scriverti non ce l’ho. Cerco le parole per ricordarti, ricordarci, ma non ho la forza di guardare l’immensità che ho perso. Vorrei fermarmi per toccare questa voragine ma non ho il coraggio. Non ho il coraggio, ma quel sorriso che solo tu potevi avere nonostante la malattia ti togliesse sempre più la forza di sorridere, non posso e non voglio togliermelo dalla testa, perché è la più grande lezione di vita e dimostrazione d’amore che potessi ricevere. Hai combattuto per la vita e per l’amore con una forza disumana; non esiste storia più grande e affascinante della tua. Sei e siete dentro ogni parete della mia anima, appartieni ad ogni mia sfumatura, siete tu e papà a darmi la forza di amare questa vita, oltre ogni cosa, come ti ho promesso e come mi avete sempre insegnato. Arriverà il giorno in cui troverò il coraggio di riviverci dentro i ricordi più felici della mia vita, ma per ora cerco solo segnali in ogni angolo di questo piccolo grande mondo, se ci siete ancora. Vostra, per l’eternità…”, le parole per la madre.













