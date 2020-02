Angelica e Benedetta, figlie Cristina Parodi/ Chi sono? “Bitta speciale, terzogenita mio clone”

Angelica e Benedetta Gori sono le due figlie di Cristina Parodi e Giorgio Gori, alle quali si aggiunge il secondogenito Alessandro. Angelica è la figlia minore della coppia, nata il 24 luglio 2001, e da Benedetta la separano cinque anni, essendo nata quest’ultima il 24 giugno 1996. Curioso notare come i tre fratelli siano nati tutti in estate, tra giugno ed agosto (Alessandro è nato il 20 agosto 1997). La piccola di casa, Angelica, si caratterizza per una somiglianza straordinaria alla madre. Proprio la conduttrice Cristina Parodi qualche settimana fa ha postato una bellissima foto della figlia minore, un primo piano intenso con una didascalia importante, carica di garbo ed eleganza: “Potrei dirvi che ero io a 17 anni. E potreste crederci perché ero davvero molto simile. Ma in realtà non ho mai avuto il verde di quegli occhi”. Nello scatto è immortalata proprio Angelica, che in tanti hanno definito un “clone” della madre in quanto a bellezza. Lei, che su Instagram ha un seguito di oltre 20 mila follower, ama follemente la musica e non di rado la si vede imbracciare la chitarra ed esibirsi in qualche video. Parlando di Angelica, Cristina l’ha definita molto simile a lei, proprio come l’unico figlio maschio. La giovane, oltre al canto studia in un college inglese.

ANGELICA E BENEDETTA GORI, FIGLIE CRISTINA PARODI: CHI SONO

La figlia maggiore di Cristina Parodi e Giorgio Gori è Benedetta, detta Bitta, 23 anni, delicata e graziosa proprio come la madre ma tanto differente da lei, come dichiarato dalla stessa conduttrice che in una intervista a Vanity Fair, parlando di lei, l’ha definita rispetto agli altri due figli, come quella che si discosta di più dal suo modo di fare, ma che proprio per questo è la più “misteriosa e speciale”. “Benedetta invece si discosta parecchio da me. È quella più affascinante, se vogliamo, ma anche la più fragile e sensibile. Sì, è un po’ più speciale, lei”, aveva dichiarato. La giovane ha tuttavia un bellissimo rapporto con la madre che definisce sua “complice”. Amante dello sport, come si intuisce dai suoi canali social, così come la sorella minore ha un ottimo feedback su Instagram, dove è seguita da oltre 26 mila follower. Benedetta è laureata all’Università del gusto di Pollenzo e sempre a Vanity mamma Cristina non aveva nascosto il suo grande orgoglio per l’operato della figlia maggiore: “Quando la tua bimba grande si laurea ti accorgi di come passi veloce il tempo. Quante gioie mi ha regalato questa giovane donnina speciale che, passo dopo passo, sta trovando il suo posto nel mondo. Un po’ più lontano da me ma sempre dentro il mio cuore. Bitta sono orgogliosa di te. Sei stata bravissima”.

