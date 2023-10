Angelica e Paolo violano il regolamento del Grande Fratello/ Convincono Alex Schwazer a nominare Beatrice

Paolo e Angelica influenzano Alex sulla nomination: ecco cosa è successo

Il regolamento del Grande Fratello è piuttosto chiaro per quanto concerne nomination e voti. Nessun concorrente deve influenzare l’altro, chiedere di nominare qualcuno, e rivelare chi vuole votare. Queste semplici direttive, però, sono state violate ieri sera da due concorrenti ovvero Paolo e Angelica che hanno influenzato Alex Schwazer.

Quest’ultima si è avvicinata allo sportivo e, nonostante volesse nominare un altro concorrente, lo ha convinto a votare per Beatrice Luzzi: “Però così tu metti a rischio un’altra persona con cui non hai mai avuto niente e non hai mai litigato. Io ragiono sempre così scusa. Non mettere a rischio uno di loro che non ti ha fatto nulla” riporta Biccy.

Alex Schwazer vota Beatrice dopo il suggerimento di Angelica e Paolo

A dare manforte al discorso di Angelica, come riporta Biccy, anche Paolo che ha aggiunto: “Sì ha ragione, poi tu in questa situazione hai anche delle motivazioni. Dici che la nomini per quello che è successo prima in puntata. Per la discussione di ora non tanto per il passato, punto”.

Alex Schwazer che inizialmente non voleva nominare l’attrice, al momento delle nomination fa il nome proprio di Beatrice Luzzi utilizzando le stesse motivazioni date dai suoi inquilini: “La nomino perché non ho problemi con gli altri e non voglio metterli a rischio”. Naturalmente dopo questi eventi è scoppiata la polemica sui social che, in buona parte, è dalla parte di Luzzi. In effetti, l’attrice gode di una grande popolarità tra il pubblico che nutre una certa simpatia e solidarietà nei suoi confronti. Come andrà a finire?

