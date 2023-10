Grande Fratello 2023, 15a puntata/ Diretta ed eliminato: scelta di Alex, confronto tra Beatrice e Garibaldi

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 30 ottobre

Il Grande Fratello 2023 torna in onda oggi, lunedì 30 ottobre, in prima serata, con una nuova puntata. Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, condurrà il quindicesimo appuntamento. Sarà una serata ricca di emozioni e colpi di scena, ma anche di confronti. Sicuramente, tra i protagonisti della serata ci saranno Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese che, dopo essersi scontrati più volti, sembrerebbero essere giunti ormai ad una tregua. La pace siglata da Beatrice e Massimiliano ha stupito non solo tutti gli altri concorrenti, ma anche il popolo del web che si chiede se la pace durerà e, soprattutto, porterà ad un nuovo rapporto tra i due.

Grande fratello 2023: scontro Beatrice vs Massimiliano per l'immunità e Valentina eliminata/ Il pronostico

Occhi puntati, poi, sui nominati. Al termine della scorsa puntata, sono finiti al televoto Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina e Giuseppe Garibaldi. Chi sarà il preferito del pubblico? Non si sa, tuttavia, se il televoto porterà ad una nuova eliminazione definitiva.

Il confronto tra Beatrice e Garibaldi e la scelta di Alex Schwazer

Al centro della nuova puntata del Grande Fratello 2023 ci saranno sicuramente Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La storia tra i due è ormai giunta al capolinea. L’attrice non ha gradito alcune dichiarazioni di Garibaldi che, negli scorsi giorni, si è lasciato andare a dichiarazioni dure nei confronti di Beatrice. “Lei crea, fa, distrugge. Non mi sono mai permesso fino ad oggi di dire nulla contro di lei. Io non l’ho mai votata e l’ho sempre messa nei miei preferiti. E ora che fa? Perché lei sapeva, lei è giocatrice. Ha fatto la storia e poi l’ha distrutta, mettendo in una situazione pessima. Lei ora passa per la figura della santa“, le parole di Garibaldi.

Mirko Brunetti, dalla separazione dei genitori ai dissidi con la madre/ Il racconto al Grande Fratello 2023

Occhi puntati anche su Alex Schwazer che, nella scorsa puntata, ha minacciato di abbandonare il reality dopo un duro scontro con Beatrice. “Il prossimo lunedì durante la diretta se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice le cose che ho detto e che riconfermo, io lascio la casa del Grande Fratello. Perché io sono uno che qui spende molte ore per allenarsi” – le parole del campione.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

La nuova puntata del Grande Fratello 2023 può essere vista in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia. Su Mediaset Infinity, invece, è disponibile la diretta streaming, contemporaneamente a quella televisiva. Sempre su Mediaset Infinity è possibile vedere le singole clip dei vari momenti della serata nonchè la diretta dalla casa tramite due regie differenti.

Letizia tocca i capelli di Giselda Torresan poi il gesto inaspettato/ La reazione è virale! Web ironizza

© RIPRODUZIONE RISERVATA