Angelica Krystle Donati chi è, figlia di Milly Carlucci/ “Non lavoro grazie ai miei”

Angelica Krystle Donati chi è: figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati

Angelica Krystle Donati, giovane imprenditrice prodigo, è entrata nel consiglio di amministrazione di Terna che si occupa della gestione della rete elettrica. Il governo Meloni le ha, dunque, riconosciuto un ruolo di responsabilità non indifferente. Ma chi è la giovane manager, figli di Milly Carlucci e Angelo Donati?

Il Cantante Mascherato a rischio cancellazione?/ Il retroscena sul calo di ascolti

Nata a Los Angeles nel 1986, ha studiato presso Marymount International School in Inghilterra e alla Sevenoaks School. Successivamente ha proseguito i suoi studi a Londra dove si è laureata in Management. Nel 2009 ha conseguito un master in Business Administration dell’Università di Oxford. A soli 26 anni alla Donati immobiliare Group, azienda fondata dal padre. Al settimanale Gente, Angelica Donati ci teneva a sottolineare i suoi successi, indipendentemente dal cognome: “Sono fortunata, ma non lavoro grazie ai miei genitori. Sono sincera, se non fosse stato per la mia famiglia non avrei potuto avere la possibilità di frequentare certe scuole, ma il lavoro l’ho avuto per le mie competenze”.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando?/ Carlucci: "ci siamo scambiate messaggi e..."

Milly Carlucci: “Sono stata una mamma chioccia ma…”

Milly Carlucci è nota in veste da conduttrice a Ballando con le stelle, ma in pochi sanno come si comporta da mamma di due figli: Angelica e Patrick. In occasione di un’intervista aveva appunto svelato che tipo di genitore fosse stata per i suoi pargoli: “Sono una mamma chioccia italiana che si è forzata di non fare la chioccia, pugnalandomi con dolore ma alla fine sono riuscita a non essere troppo apprensiva“.

La conduttrice, in una vecchia intervista rilasciata su Oggi, ha svelato di aver pensato a un terzo figlio ma che il marito Angelo Donati non era d’accordo: “Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato“.

Milly Carlucci/ "Io generalessa? Non mi offendo, in tv pulisco anche il pavimento!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA