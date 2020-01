Angelica Preziosi/ Gioca o è amore con Raffaello Mazzoni? (La Pupa e il Secchione)

Angelica Preziosi ha creato un forte legame con Raffaello Mazzoni e più La pupa e il Secchione e viceversa va avanti, più è chiaro che il suo rapporto con Raffaello Mazzoni stia diventando ancora più forte. Nella puntata della settimana scorsa, Angelica è stata separata dal suo compagno per affrontare una sfida al fianco di Andrea Santagati e il momento del distacco dal Conte è stato piuttosto duro da affrontare. Entrambi sono scoppiati a piangere, delusi dal fatto che la loro coppia sia stata sciolta proprio quando tutto fra loro stava proseguendo a gonfie vele. Non sappiamo però che cosa gli abbia sussurrato all’orecchio subito dopo l’abbraccio. Un momento di affetto che si è ripetuto quando, seduto all’altalena, Mazzoni ha pianto di nuovo. “Sono tanto contenta di questa cosa, perchè comunque mi fa capire che ci tiene a me”, ha detto nel ricevere il braccialetto di laurea dello scienziato. Impossibile non intuire fin da quel momento che durante la scelta, Mazzoni avrebbe fatto di tutto per salvare Angelica dal baratro e così è stato. Senza pensarci due volte, ha scelto di salvare la coppia della fotomodella e di De Benedetti. Clicca qui per guardare il video di Angelica Preziosi.

Angelica Preziosi, La pula e il secchione e viceversa: il consiglio di Raffaello Mazzoni

Angelica Preziosi ha accettato il consiglio di Raffaello Mazzoni di concedersi un massaggio ai piedi durante le ore di studio. A La pupa e il Secchione e viceversa, il Conte si è proposto per rilassarla di più con il tocco delle sue dita. Angelica però non ha potuto fare a meno di ridere alle sue carezze e alla fine gli ha suggerito quale tipo di movimento compiere per rendere più efficace il massaggio. Clicca qui per guardare il video di Angelica Preziosi e Raffaello Mazzoni. Approfittando dell’influenza di questi giorni, la modella ha deciso di rispondere a qualche domanda dei fan, che ovviamente le hanno chiesto qualcosa di più sul suo rapporto con Mazzoni. “Gli voglio veramente tanto bene, è mio amico e c’è stima reciproca da parte di entrambi. Siamo rimasti in ottimi rapporti”, dice nelle Storie di Instagram. Anche se non lo porta al polso, ha ancora il braccialetto che il Conte le ha regalato la settimana scorsa e in base ad alcune sue dichiarazioni, non è escluso che fra lei e l’altro concorrente possa nascere persino qualcosa di più di una semplice amicizia. A chi le chiede se la colpisce di più il fisico o la dolcezza in un uomo, Angelica risponde in modo sicuro: “Sicuramente la dolcezza. Una persona può colpirti fisicamente ma poi scopri che non ti piace caratterialmente”. Sembra tra l’altro che nella puntata di questa sera potremmo addirittura rivedere Angelica e Raffaello di nuovo in coppia, visto che la ragazza ha fatto intuire che potrebbero esserci delle novità in questo senso.

Il sorriso che incanta il pubblico

Visualizza questo post su Instagram 👣😃 😆 Un post condiviso da Angelica Preziosi (@angelica_preziosi_) in data: 19 Gen 2020 alle ore 4:55 PST





