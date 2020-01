La pupa e il secchione 2020/ Diretta e concorrenti: Mariano e Genna eliminati!

Sfida infuocata a La pupa e il secchione 2020 quella della finale di questa seconda puntata. La coppia dei viceversa, Genna e Mariano, si sfidano per la salvezza con De Lauretis e Martina E. Un botta e risposta che porta inizialmente questa seconda coppia ad un punteggio di 6 a 1, ma arrivati al punto del match point tutto cambia. Mariano e Genna riescono a rimontare il punteggio, arrivando a 5 a 6. Il match point è nelle mani di Gemma che deve riconoscere Wanda Nara, peccato che “non ho la più pallida idea di chi sia”, ammette la secchiona che decreta la sconfitta della sua coppia e la vittoria di quella avversaria che torna dunque in gioco. Nella prossima puntata scopriremo se i secchioni decideranno di cambiare le Pupe al loro fianco oppure no. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA PUPA E IL SECCHIONE 2020, GELOSIE E NUOVI AMORI

Non solo sfide di intelligenza ma anche gelosie, lacrime, scenate e innamoramenti a La Pupa e il Secchione 2020. Protagonisti di tensioni sono Carlotta e De Benedetti. La pupa è furiosa e accusa il suo ex secchione di essere un “viscido” perchè ci prova con tutte. Nonostante palesi di non volerlo neppure vedere la sua appare una chiara manifestazione di gelosia. E mentre i due “ex” continuano a punzecchiarsi, Mazzoni sembra essere sempre più preso e quasi innamorato di Angelica. Lo confessa a Stella alla quale infatti dichiara: “Tra me e Angelica è nato qualcosa di davvero inaspettato, non credevo che potesse nascere un feeling così, forse perché abbiamo la stessa sensibilità. Amore? È una parola grande però…” (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA PUPA E IL SECCHIONE 2020, COPPIE RIVOLUZIONATE!

La nuova puntata de La Pupa e il Secchione 2020 si apre col botto! Paolo Ruffini comunica alle coppie che ogni Pupa potrà decidere se cambiare o meno il proprio Secchione. Questo dà il via ad un vero e proprio gioco di strategia, alla fine del quale tutti scoppiano in lacrime. Tutte le coppie cambiano il proprio partner: Carlotta lascia De Benedetti per Massa, Martina E finisce con DeLauretis, Angelica con Santagati, Martina D. con De Benedetti, Stella con Mazzoni. Nessuno però sembra essere contento di com’è finita questa fase, soprattutto Martina E. che accusa Carlotta di essere stata una “grandissima stronz*!” In lacrime anche Angelica, che considerava Mazzoni “un punto di riferimento”, lui ricambia il dispiacere e le lacrime. I malumori dunque non mancano, ma non per i Viceversa che decidono di rimanere in coppia così come sono. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA PUPA E IL SECCHIONE 2020, LA SECONDA PUNTATA

La pupa e il secchione e viceversa, dopo il successo della prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi oltre 2,5 milioni di telespettatori, torna in onda oggi, martedì 14 gennaio, in prima serata su Italia 1, con la seconda puntata. A raccontare le vicende delle coppie concorrenti, in un’edizione tutta nuova in cui, per la prima volta, ci sono anche i pupi e le secchione, è Paolo Ruffini che, all’interno della villa che ospita le sette coppie concorrenti ancora in gara, svela ciò che accade tra i protagonisti del reality sottoponendoli, inoltre, a prove d’intelligenza e non solo, necessarie per stabilire una classifica finale e per decretare la coppia eliminata. Al termine di questo secondo appuntamento, infatti, un’altra coppia, dovrà abbandonare il gioco. Sarà ancora una coppia formata da una pupa e un secchione o, a sorpresa, ad essere eliminata sarà una coppia formata da un pupo e una secchiona?

LE COPPIE E GLI OSPITI DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2020

Dopo l’eliminazione della coppia formata da Martina e Boni, le coppie de La pupa e il secchione 2020 ancora in gara sono: Dario Massa e Martina Evangelista, Giovanni Tobia De Benedetti e Carlotta Cocina, Raffaello e Angelica Preziosi, Alessandro Santagati e Martina Di Maria, LorenzoDe Lauretis e Stella Manente, Florencia Lourdes Genna e Mariano Catanzaro, Maria AssuntaScalzi e Stefano Beacco. Dopo Valeria Marini e Alessandro Cecchi Paone, ospiti della prima puntata, anche questa sera ci saranno degli ospiti speciali che avranno il compito di giudicare le coppie in gara in tre prove diverse. Nella villa de La pupa e il secchione arriveranno così il re delle televendite, Giorgio Mastrota; il professor Michele Mirabella e la politica Alessandra Mussolini.

LE PROVE DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2020

Quali prove dovranno affrontare le coppie durante la seconda puntata de La pupa e il secchione 2020? Anche questa sera, le pupe, i secchioni, i pupi e le secchione dovranno affrontare tre prove molto diverse. Nella “Prova Materassi”, i concorrenti dovranno improvvisarsi venditori di materassi in una televendita. A giudicarli sarà il re delle televendite Giorgio Mastrota. Nella “Prova Anatomia”, che avrà come giudice Michele Mirabella, le coppie dovranno rispondere a domande sul corpo umano mentre nella “Prova Burlesque”, in cui pupi e pure saranno aiutati dall’attrice e ballerina Aurora Staltieri, insegneranno il burlesque a secchione e secchioni. Infine, la prova del “Bagno di cultura”, sarà giudicata da Alessandra Mussolini.



