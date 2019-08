Angelina Barini, chi è?/ La prostituta in carcere per la morte di Andrea Zamperoni

Per la morte dello chef italiano Andrea Zamperoni, trovato senza vita mercoledì scorso nel quartiere Queens di New York, la polizia ha arrestato Angelina Barini. Si tratta di una prostituta locale che secondo le forze dell’ordine, oltre a fornire prestazioni sessuali ai propri clienti, sarebbe anche una spacciatrice. La Barini è infatti accusata, stando alle indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, di rifornire le persone di narcotici, compreso l’oppioide Fentanyl. Nel giro di una settimana sarebbero morte due persone per overdose, ma nonostante ciò la ragazza e il suo protettore avrebbero continuato a drogare i propri clienti, derubandoli poi una volta “storditi”. La prima morte collegata alla stessa donna risale allo scorso 4 luglio, presso l’hotel Astoria, situato sempre nello stesso quartiere newyorkese, mentre il secondo decesso risalirebbe allo scorso 11 luglio. La terza vittima, purtroppo, è il nostro connazionale, anche se al momento bisogna ancora capire se vi sia qualche collegamento fra la prostituta/spacciatrice e lo stesso chef di Cipriani. Una prima importante risposta verrà fornita dal’autopsia, che spiegherà appunto le cause del decesso, ma fino a che non avremo l’esito dell’esame autoptico potremmo fare soltanto delle supposizioni.

ANGELINA BARINI/ LA PROSTITUTA IN CARCERE PER LA MORTE DI ANDREA ZAMPERONI

Secondo quanto raccolto dagli agenti di polizia, Zamperoni sarebbe morto il 18 agosto scorso, dopo che la Barini gli avrebbe fornito dell’ecstasy liquida, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi ufficiosa e non ufficiale. La cosa certa è che la donna è rimasta attualmente in carcere senza cauzione, chiaro indizio della gravità dei reati commessi dalla stessa. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di cospirazione per distribuzione e possesso per spaccio di una o più sostanze contenenti fentanyl. La donna ha 41 anni e al momento non è ancora chiara la sua nazionalità, anche se potrebbe essere canadese, come emergerebbe dal suo profilo Facebook. La Barini non è di certo un volto nuovo per la polizia, visto che le forze dell’ordine l’avrebbero arrestata già 24 volte per possesso di oggetti rubati o di droghe illegali.

