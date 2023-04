Angelina, chi è la figlia di Mango/ Toccante ricordo: “Lui è il mio modello da seguire perché…”

Angelina Mango è la figlia del cantante Mango: il toccante ricordo ad Amici 22

Pino Mango, meglio noto come Mango, ha avuto due figli: Filippo e Angelina. Quest’ultima sta seguendo le stesse orme del padre, coltivando il grande amore per la musica, coadiuvata da una grande voce. È con questo talento che si è presentata quest’anno ad Amici di Maria De Filippi, conquistando un posto prima nella scuola, poi al serale. Nei mesi passati nella scuola di Canale 5, Angelina ha più volte parlato di suo padre, raccontando aspetti del loro rapporto e retroscena legati alla musica.

Nella puntata del daytime di Amici 22 del 31 marzo, si è parlato di ‘modelli di successo’ che i ragazzi nella scuola hanno. Questa è stata l’occasione per Angelina di ricordare il suo papà, la grande passione che dall’inizio alla fine ha avuto per la musica e l’amore per il suo pubblico.

Angelina Mango: “Papà è il mio modello di successo”

“Modello di successo? Credo di averlo avuto in casa un modello da seguire.” ha esordito Angelina su papà Mango, raccontandosi ai compagni. “Non tanto forse per i risultati, ma per la gestione. Io ho visto che, fino all’ultimo momento, mio padre non aveva cambiato la motivazione per cui saliva sul palco, la passione, l’esigenza di fare musica. Anche a 60 anni era sempre la stessa cosa che lo smuoveva, e secondo me, quello era un modello di successo. Poi, soprattutto, la gratitudine nei confronti del pubblico.”

Angelina Mango ha poi raccontato un aneddoto sul suo papà: “Io mi ricordo, anche quando ero piccola, che dopo i concerti, noi stavamo tre ore ad aspettare perché mio padre doveva salutare tutti quelli che volevano salutarlo in camerino, dal primo all’ultimo! Io mi chiedevo perché, volevo andare a casa, ma lui mi diceva ‘No, sono venuti qui per noi, quindi dobbiamo solo ringraziare, non possiamo dire no’. Quello è un modello di successo”.











