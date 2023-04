Angelina e Wax di Amici 22 stanno insieme?/ Spunta il gesto dopo il serale: lui a petto nudo, lei…

Angelina e Wax di Amici 22 stanno insieme?

Non è soltanto il talento dei ragazzi e le sfide che si giocano tra gli allievi a tenere incollato il pubblico di Amici 22 allo schermo, ma anche i flirt e le storie d’amore che nascono in casetta. Da settimane i fan del talent si chiedono se tra Wax e Angelina Mango sia in corso un flirt o se si tratti, invece, di una forte amicizia. I due, d’altronde, sono molto vicini, spesso trascorrono del tempo da soli, e non sono mancate reazioni importanti quando uno dei due ha rischiato di uscire dalla scuola.

Amici 22, Arisa sfida Angelina con Wax/ É polemica sul guanto!

Eppure in queste settimane non è mai arrivato un vero e proprio gesto ‘romantico’, che sarebbe la prova decisiva del fatto che i due cantanti stanno davvero insieme. C’è però qualche attento telespettatore che ha notato un dettaglio che potrebbe essere importante, visto dopo la fine della puntata del serale di Amici 22 di sabato 8 aprile.

Amici 22, Angelina Mango critica Aaron Cenere?/ La "frecciatina" che fa discutere

Amici 22, Angelina e Wax stanno insieme? Il web nota un nuovo indizio

In attesa dell’esito con l’eliminato della puntata, i ragazzi di Amici sono come sempre spediti in casetta. Lì i ragazzi in ballottaggio attendono il fatidico nome, mentre gli altri sono disposti sulle gradinate. Ebbene, molti hanno notato che, quando Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola attendevano il nome dell’eliminato, tutti erano seduti sulle gradinate tranne Angelina e Wax. I due ragazzi sono arrivati qualche minuto dopo, dalla stessa direzione e insieme, e non è rimasto inosservato il fatto che Wax fosse senza maglietta e, dunque, a petto nudo. Questo è bastato per scatenare sul web l’ipotesi che tra i due ci sia più di un’amicizia e che in quel momento fossero dunque insieme, da soli.

Amici 22, 4a puntata serale: Mattia e Angelina brillano, Wax tra i flop/ Le pagelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)













© RIPRODUZIONE RISERVATA