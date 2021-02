Angelina Jolie/ “A 14 anni se*so ovunque, con Shimizu la mia prima relazione lesbo”

Il tabloid britannico Daily Mail ha rispolverato nelle scorse ore una vecchia intervista di Angelina Jolie, una chiacchierata del 2007 con “Ok!Magazine” in cui la stessa diva di Hollywood raccontava della sua vita da adolescente ribelle fra sesso sfrenato e droga di ogni tipo. Un’attrazione sviluppata verso gli altri fin dalla tenera etò: «Ero molto “sessuale” all’asilo – le parole di Angelina Jolie – avevo creato un gioco in cui baciavo i maschi, pomiciavano e ci spogliavamo. Sono finita in un mare di guai!».

Quindi la perdita della verginità a 14 anni, quando era un’adolescente: «A quell’età o facevo cose spericolate per strada col mio fidanzato o stavo con lui nella mia stanza da letto, accanto a quella di mia madre». Tanti rapporti ma anche giochi proibiti: «Il sesso e le emozioni con il mio fidanzato non erano abbastanza. Allora io ho tagliato lui e lui ha tagliato me. Ci siamo scambiati qualcosa e il mio cuore ha battuto fortissimo. Da allora, ogni volta che mi sentivo intrappolata, mi sono tagliata. Ho ancora un sacco di cicatrici. Era un’età avventurosa e dopo qualche birra, le cose succedevano».

ANGELINA JOLIE: “MI INNAMORAI DI JENNY SHIMIZU APPENA LA VIDI”

Quindi a 20 anni l’approccio alla droga di Angelina Jolie, fra cocaina, ectasy, Lsd ed eroina, e poi la prima relazione lesbo con Jenny Shimizu: «Mi innamorai di lei la prima volta che la vidi. L’avrei sposata», ma invece sposò Jonny Lee Miller, che incontrò sul set di “Hackers”, e considerato la sua seconda relazione sessuale. Ma stando a Jenny Shimizu, la relazione fra le due proseguì anche mentre la Jolie era sposata: «E’ durata anni, lei è così: bellissima e di mentalità aperta». Quindi arrivò il matrimonio flash con Billy Bob Thornton, di 20 anni più grande, e poi con Brad Pitt: «Non riuscirei a guardarmi allo specchio la mattina se stessi con un uomo che ha tradito la moglie. Non me lo perdonerei, dato che mio padre tradì mia madre», invece la loro unione durò 12 anni. Nel corso degli anni sono stati tanti i gossip associati alla Jolie, ma lei ha spiegato durante un’intervista del 2004: «Posso avvicinarmi ad un uomo ma solo se non interferisce con la mia famiglia. Non ho mai fatto sesso da una botta via, solo con gente che conosco bene».



