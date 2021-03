Angelina Jolie “Brad Pitt è stato violento”/ Prove e figli testimoni?

Angelina Jolie non molla la presa su Brad Pitt e mentre vanno avanti le pratiche per il loro milionario divorzio sembra proprio che presto potrebbe scoppiare una vera e propria bomba rivelando un lato oscuro di quella che sembrava una coppia perfetta. Non è la prima volta che l’attrice parla del marito, o ormai ex, come di un tipo violento e secondo i bene informati sembra proprio che nei nuovi documenti presentati in tribunale venerdì scorso, 12 marzo, in vista della battaglia legale, Angelina Jolie abbia portato le “prove” che dimostrano le violenze domestiche subite dall’ex marito e, come se questo non bastasse, sarebbe pronta a portare addirittura i sui stessi figli a testimoniare in Tribunale per confermare la sua tesi e la sua versione dei fatti.

Angelina Jolie “Brad Pitt è stato violento”, battaglia legale in arrivo?

La temperatura si fa quindi rovente per i due e per Brad Pitt che si è innamorato della moglie, ex, Angelina Jolie proprio nel bel mezzo delle “battaglie” e delle botte da orbi che i due si sono dati in Mr e Mrs Smith, il film che li ha messi insieme nel 2004. I due sono separati dal 2016 ma la causa di divorzio è ancora aperta e così la battaglia sulla custodia dei figli a cui sembra che la Jolie non voglia proprio rinunciare. I due hanno avuto sei figli, tra naturali e adottati, Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12, sicuramente tutti in grado di testimoniare, soprattutto il maggiore. Come finirà questa diatriba adesso? Nei prossimi giorni ne scopriremo di più e, magari, arriverà la risposta da parte dell’attore.

