Angelina Jolie con i figli al poligono di tiro/ Social infuriati: “Che madre sei?”

Angelina Jolie si sta preparando a calarsi nei panni del suo personaggio in Eternals, film della Marvel, ma per farlo, diversamente ad altre star di Hollywood, non ha scelto di affidarsi a un preparatore atletico. L’ex moglie di Brad Pitt ha infatti deciso di unirsi ai suoi due figli minori, i gemelli di 11 anni, nelle loro lezioni pomeridiane, unendo così i suoi impegni cinematografici alla maternità: “Mio figlio Knox prende lezioni al poligono di tiro e Viv fa il karate – spiega la Jolie a Ok! Magazine – quindi ho frequentato tutte le loro lezioni”. Rimettersi in forma, aggiunge l’attrice “È stato divertente”, ma “andare in palestra insieme è davvero bello”. Angelina Jolie, 44 anni, è madre di Maddox, 18 anni, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13 e i gemelli Knox e Vivienne. Nelle prossime settimane tornerà sul set di Eternals, dove si calerà nei panni di un personaggio che richiede una forma fisica impeccabile: “In questo momento per Thena devo allenarmi così tanto perché è molto positiva e in salute”, spiega infatti l’attrice a Ok! Magazine.

Angelina Jolie nel mirino dei social

Prendere lezioni di Karate e frequentare il poligono di tiro non è stato per Angelina Jolie un sacrificio: a dispetto degli allenamenti a cui deve sottoporsi, l’ex moglie di Brad Pitt è molto felice di poter prender parte a un film così prestigioso. “Sono molto entusiasta di essermi unita all’universo Marvel e di interpretare Thena”, spiega l’attrice a Ok! Magazine. “Thena è molto aggressiva ed è una vera combattente, quindi è stato bello per me tornare all’addestramento con le armi. Combatto molto. Adoro fare azione”. Far parte di un mondo di supereroi così prestigiosi e, in particolare, prestare il volto al personaggio di Thena, spinge Angelina Jolie ad allenarsi con sacrificio e passione. Le sue dichiarazioni hanno però causato diversi malumori in rete, dove sono in molti a trovare discutibile il fatto che suo figlio, di soli 11 anni, si rechi regolarmente al poligono di tiro. “È una madre terribile. A 11 anni un bambino dovrebbe giocare solo con armi giocattolo”, scrive una follower, coì come riporta Il Giornale. “Che razza di madre!”, aggiunge un’altra. Nel mirino degli haters è finito anche il suo ex marito, Brad Pitt, reo di essere succube delle decisioni della sua ex compagna.

