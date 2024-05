Angelina Mango, arrestato lo stalker/ Chi è l’uomo che perseguitava la cantante

Angelina Mango: arrestato lo stalker

Con la partecipazione ad Amici, la vita di Angelina Mango è cambiata totalmente permettendole di scalare le classifiche, vincere il Festival di Sanremo e partecipare all’Eurovision 2024. Un vero e proprio sogno per la giovane cantante che, contemporaneamente, ha vissuto un incubo. Da mesi, infatti, Angelina Mango era perseguitata da uno stalker. Un vero e proprio incubo per la figlia di Mango e per la madre che, insieme alla figlia, era perseguitata dallo stalker che è stato arrestato. Di fronte ai gesti insistenti dell’uomo, Angelina Mango aveva prontamente denunciato portando l’uomo agli arresti domiciliari già lo scorso febbraio.

Finale Amici 23 Serale 2024/ Diretta, vincitore: trionfa a sorpresa Sarah, lacrime per Marisol

Con la denuncia di Angelina Mango, è scattata anche un’indagine da parte dell’autorità giudiziaria che, in seguito ad alcuni controlli, ha deciso di applicare misure più restrittive nei confronti dell’uomo che, dopo essere stato prelevato dalla propria abitazione, è finito in carcere.

Chi è l’uomo che perseguitava Angelina Mango

Stando a quello che riporta “Il Resto del Carlino”, lo stalker di Angelina Mango e di sua madre, Laura Valente, è un cinquantenne di Mesola, un comune vicino a Ferrara. L’uomo perseguitava la cantante e la madre inviando un’infinità di messaggi whatsapp e di raccomandate. Messaggi e raccomandate che, come riferisce Il Resto del Carlino, sarebbero arrivati ad Angelina e alla madre nonostante l’uomo fosse ai domiciliari.

Pino Mango, com'è morto il padre di Angelina/ Il malore e il ricordo struggente: "Oggi sarebbe fiero di me"

Dopo essere stato prelevato dai carabinieri nella sua casa dove si trovava ai domiciliari, pare che l’uomo sia stato condotto nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Cona di Ferrara dove sarebbe controllato a vista dagli agenti di polizia penitenziaria. Una vicenda di cui, finora, la Mango non aveva mai parlato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA