Angelina Mango/ Da Sanremo a Eurovision 2024: “Mi sento frullata. C’è una cosa per cui vado in fissa…”

Per Angelina Mango il 2024 è iniziato nel migliore dei modi e sta continuando alla grande

I primi cinque mesi di questo 2024 sono stati eccezionali e indimenticabili per Angelina Mango. Dalla vittoria a Sanremo alla partecipazione ad Eurovision, l’ex concorrente di Amici sta vivendo un momento magico. Non solo per i trionfi musicali e i pienoni ai concerti, ma anche per la popolarità immensa che l’ha travolta. La talentuosa figlia di Pino Mango, si gode il momento, così come i complimenti dei fan e più in generale del pubblico italiano, orgogliosissimo di lei per settimo posto ad Eurovision.

Malgrado non sia riuscita ad arrivare nel podio, Angelina Mango si è fatta valere dal punto di vista della brillantezza, della personalità e dell’energia sul palco. Ma nella vita privata della cantante non c’è solo la passione per la musica, ma anche per il cibo. Non a caso Angelina Mango segue con grande curiosità e interesse la food blogger Benedetta Rossi che, a quanto pare, ha il potere di rilassarla.

Angelina Mango tra successo e vita privata: “Quando sono a casa…”

In una simpatica intervista rilasciata al programma Venti, su YouTube, Angelina Mango ha offerto uno spiraglio sulla propria quotidianità e sul tempo libero, parlando proprio della sua passione per il cibo e i programmi tematici. “Quando sono a casa accendo la tv, Food Network, per guardare il suo programma. Mi piace perché lei cucina ricette normalissime, con così tanta calma e tranquillità da rilassarmi. Insomma, con La Rossi sono un po’ in fissa”, ha raccontato la cantante.

Tornando al periodo magico, ma estremamente impegnativo, che sta vivendo Angelina, in un’altra intervista aveva detto di ritenersi “frullatissima come una centrifuga di sedano nei posti dove fanno il cibo healthy“. Il futuro è fitto di impegno per l’ex cantante di Amici, ma la Mango non ha paura di affrontarlo. L’entusiasmo vola alto dopo la vittoria a Sanremo e dopo gli apprezzamenti di prestigio ricevuti ad Eurovision. Non potrebbe essere altrimenti…

