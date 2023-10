Angelina Mango, Che t’o dico a fà é “record su Spotify” e Tiziano Ferro infiamma la polemica/ Web si divide!

Amici 23, Angelina Mango é al centro di una polemica clamorosa!

Angelina Mango é un caso mediatico per il successo del nuovo singolo Che t’o dico a fà, con il producer storico Tiziano Ferro che infiamma la polemica sull’ex Amici 22.

Ancor prima del debutto in musica suggellato all’esordio TV ad Amici 22, talent show di Maria De Filippi, Angelina Mango da figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango muoveva i primi passi da cantautrice, e tra gli altri brani le veniva prodotta da Tiziano Ferro la canzone Walkman. Il cantautore di Latina non ha mai risparmiato parole di stima per la figlia d’arte, il cui successo del nuovo singolo Che t’o dico a fà é ora un thread di accesa discussione via social, a fronte di un post di Billboard Italia su Instagram.

Lo stato social titola erroneamente su Angelina Mango, definendo il successo di Che t’o dico a fà come il “miglior debutto femminile 2023” in assoluto di Spotify Italia, per il volume di stream al debutto, mentre il nuovo singolo batte la sola concorrenza al femminile, in particolare il precedente record di Annalisa, al netto dei singoli di Sanremo 2023 condotto da Amadeus. Insomma, Angelina Mango supera i 193mila stream su Spotify Italia, facendo meglio di tutte le altre artiste donne, in particolare la regina tra le ex Amici Annalisa, senza però contare i competitor di Sanremo 2023 tra cui Madame.

E Tiziano Ferro infiamma le contestazioni di chi segnala l’errore della fake news per cui Billboard Italia fa mea culpa a fronte del post della discotrdia: “Senza dubbio, ma non ci dimentichiamo di Alfa”, replica sibillinamente Tiziano Ferro, per la serie Angelina Mango non é il miglior debutto femminile 2023 in assoluto e non scordiamo la categoria maschile dei campioni di riproduzioni in streaming su Spotify Italia. O almeno questa é la deduzione nel sentiment più aggregante nella polemica web in corso. E l’opinione degli utenti si divide fortemente, tanto che c’é chi persino taccia Tiziano Ferro di essere un maschilista anti-Angelina nell’alimentare la polemica di chi accusa l’erede Mango di essere beneficiata di una sovraesposizione mediatica del talento e il suo successo, facendo leva sulla storia familiare e la morte del compianto papà Pino Mango.

Web si divide sul caso Angelina Mango

“Che c’entra Alfa con il miglior debutto femminile”, é uno tra i commenti social in replica all’intervento di Tiziano Ferro.

“Questa ragazza è brava, ma innalzata e

sponsorizzata tantissimo. Nulla da togliere,

ma è gestita e collabora con i migliori

scrittori e produttori, che sanno adattare i

giusti pezzi, ritornelli e musicalità per tiktok, ormai social fondamentale. Da Napoletana penso infatti che il ritornello e titolo in napoletano usato per arrivare di più, far più presa. Mia opinione“, commenta poi un altro intervento aggregante a nome di Napoli e la sua lingua mention nella canzone del momento. Angelina Mango dedica il nuovo tormentone a Napoli, sulla scia di una congiuntura storica che vede la city a rischio di un’emergenza terremoto e/o eruzione per la crisi del bradisismo nei Campi Flegrei, con oltre 1.000 scosse registratesi in area flegrea solo nel mese di settembre 2023.











