Liam Payne morto, l’ex fidanzata rivela: “Volevamo sposarci”

La notizia della morta di Liam Payne ha gettato nello sconforto milioni di fan in tutto il mondo, con un’ondata di affetto travolgente intorno al compianto cantante degli One Direction, che ha lasciato a soli 31 anni questo mondo. Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne, ha rotto il silenzio via social commentando così la notizia della morte del cantante e svelando l’impatto che ha avuto il lutto:

“Vorrei che tu potessi vedere l’enorme impatto che hai avuto sul mondo, anche se sembra così buio in questo momento, hai portato tanta felicità e positività a milioni di fan, alla tua famiglia, ai tuoi amici, e soprattutto a me, sei incredibilmente amato, eri il mio migliore amico e l’amore della mia vita” ha rivelato l’ex fidanzata di Liam Payne.

Kate Cassidy sulla morte di Liam Payne: “Ho perso la parte migliore di me”

Proseguendo il toccante post di addio su Instagram, Kate Cassidy ha dedicato un ultimo saluto a Liam Payne, il cantante degli One Direction venuto a mancare nei giorni scorsi a Buenos Aires: “Avevi l’anima più gentile e lo spirito più amante del divertimento, mi sembra di aver perso la parte migliore di me, non riesco a immaginare un giorno senza le tue risate e il tuo amore, hai portato tanta luce nella mia vita” ha scritto la donna sui social tornando sulla scomparsa del compianto cantante risalente agli ultimi giorni.

Un’energia contagiosa quella che Liam Payne ha trasmesso alla sua Kate Cassidy e che resterà sempre impressa nella mente della donna, ora aggrappata alla vita con tutte le proprie forze: “Sto lottando per capire come vivere in un mondo senza di te, insieme, tornavamo bambini, trovando gioia nelle piccole cose”.