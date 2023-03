Angelina Mango, chi è la concorrente Amici 22/ “Mani vuote” é il nuovo inedito dopo il successo…

Angelina Mango é il nuovo caso dei figli d’arte dopo LDA, concorrente al serale di Amici 22 serale 2023

Angelina Mango, può dirsi la grande giovane promessa della musica tra i 15 concorrenti ammessi alla competizione targata Amici 22 serale 2023 di Maria De Filippi. Membro del team concorrente al serale di Amici capeggiato da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo e allieva della prima insegnante di canto, la giovane nasce nel 2001, a Maratea. É la seconda figlia d’arte del compianto poeta Pino Mango e Laura Valente, voce storica dei Matia Bazar subentrata nella band con l’abbandono da parte dell’ex leader, Antonella Ruggiero. Il fratello d’arte Filippo nasce nel 1995 ed è un musicista (in particolare suona la batteria, ndr) e i due fratelli d’arte non a caso condividono in diverse occasioni il palco insieme. A maggio 2022 si esibiscono al concerto del Primo Maggio a Roma e sono estremamente felici di questo importante traguardo. Angelina canta da interprete, scrive e compone musica da cantautrice e musicista, in particolare suona il piano e la chitarra e a 20 anni pubblica il primo album, Monolocale.

Nel 2022 prova a partecipare a Sanremo giovani, dove si classifica tra i finalisti seppur non raggiungendo il riconoscimento sperato, ossia la qualificazione come concorrente del contest. A gennaio 2022 pubblica il singolo Formica, che diventa un successo e poco dopo la protagonista di Amici 22 serale 2023 rilascia Walkman, brano prodotto da Tiziano Ferro. Con la partecipazione ad Amici 22 costellata di successi, così come accaduto ad Amici 21 per il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, Angelina Mango replica agli haters che le danno della raccomandata nell’industria musicale in quanto figlia d’arte. La risposta é lo sfoderare il suo talento, oltre il conseguimento di importanti traguardi.

Il percorso di Angelina Mango ad Amici 22 serale 2023

Tra i successi raggiunti nel percorso di studio avviato al talent show, in TV, si annovera il rilascio di due inediti, che Angelina Mango consegue prima di confermarsi una concorrente al serale di Amici 22. Si tratta degli inediti Voglia di vivere, una middle-up tempo che registra un notevole volume di ascolti in streaming su Spotify Italia, e la ballad Mani vuote, il secondo inedito per la figlia d’arte appena rilasciato su tutti i digital store.

Con oltre 108mila follower che in termini di seguito social registra con il suo profilo Instagram , Angelina Mango é ora virale nel web con il post che annuncia il rilascio il nuovo inedito. “Ciao, é uscito Mani vuote”, scrive la figlia d’arte e concorrente ammessa ad Amici 22 serale 2023, a margine dello stato di annuncio del nuovo inedito presentato ad Amici 22. Il brano, a poche ore del rilascio, può già dirsi uno dei favoriti dal web – in particolare il secondo favorito- in termini di interazioni social di consenso tra i nuovi inediti di Amici, registrando oltre 10mila like con il post di annuncio.

