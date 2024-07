Angelina Mango, una fan si sente male al concerto/ La cantante blocca tutto e corre ad aiutarla

Angelina Mango, il bel gesto al concerto di Alghero per una fan

Attimi di tensione al concerto che la cantante vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo ha tenuto ad Alghero davanti a centinaia di sostenitori, con uno di questi che però nel bel mezzo dell’evento ha accusato un malore e richiamato subito l’attenzione dei presenti. La questione ha subito mandato in allarme Angelina Mango, che ha inaugurato lo scorso 17 luglio il tour all’anfiteatro Ivan Graziani, immediatamente bloccata durante l’esibizione di Pokè Melodrama e ha voluto sincerarsi delle condizioni del fan prima di ridare via al concerto.

La figlia d’arte ha chiesto come rendersi utile e una volta compreso che era necessaria dell’acqua ha immediatamente voluto porgere la sua bottiglietta, dicendosi pronta a scendere dal palco in caso di ulteriore bisogno per la ragazza, fino a quando le cose non sono ritornate all’ordine, Angelina Mango non ha dato via alle danze, un gesto che potremmo definire normale e che ognuno avrebbe compiuto, ma la questione in realtà non è poi così scontata e la cantante merita certamente quantomeno un plauso per la tempestività e l’accortezza mostrate.

La cantante racconta il legame con la famiglia

Figlia di Pino Mango e di Laura Valente, nelle vene di Angelina Mango scorre sangue artistico fin dalla nascita, ancora prima del concepimento, e la ragazza lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi non ha perso l’occasione per dimostrare a tutti le sue doti, trionfando al Festival di Sanremo 2024 al primo colpo, poi staccando il pass per l’Eurovision Song Contest in Svezia dello scorso maggio, la talentosa artista sa bene che i meriti sono da dividere tra quei genitori che l’hanno cresciuta tra amore e sette note: “Sono i valori, i valori molto profondi che mi hanno insegnato i miei genitori, come riuscire a comunicare con la musica e poter fare scelte solo e unicamente per amore, tutto questo era la priorità a casa mia, quando ero piccola, e mi è rimasto cucito addosso” ha detto la cantante nel corso di una recente intervista concessa a Vanity Fair.

Al noto magazine Angelina Mango ha svelato anche un curioso retroscena su La noia, brano vincitore del Festival di Sanremo: “La prima volta che l’ho cantata avevo paura di essere stata un po’ troppo diretta, però mi piace il poter raccontare una crescita difficile in modo ironico”.











