LDA: “L’ascolto in solitudine, perché…”/ La verità mai svelata su Gigi D’Alessio

Il Big più giovane in corsa a Sanremo 2023, LDA, non solo non rientra ad Amici, dice no al ritorno al Festival della Canzone per Sanremo 2024 e non risparmia Gigi D’Alessio, tra le nuove dichiarazioni inaspettate. Si tratta di una nuova intervista rivelatrice, dove incalzato sui quesiti di imusic.fun, il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio che debuttava in musica all’esordio TV ad Amici 21 di Maria De Filippi anticipa di voler rendere il 2024 l’anno di LDA, confermando per il secondo anno dopo Amici il non ritorno al talent show che lo ha reso celebre nell’edizione di Amici 23 in corso, per poi appallottolare l’idea di una nuova candidatura al Festival della canzone per Sanremo 2024. LDA svela, altresì, di “avere la canzone giusta” tra i progetti in cantiere e intende studiare l’andamento del suo fenomeno pop, per il nuovo anno 2024 alle porte, al “netto di Sanremo e Amici” -che nella seconda stagione di fila dopo Amici 21- di Amici 23- non lo prevede in agenda tra gli ospiti delle puntate.

«Guarda, in realtà la canzone giusta già ce l’ho già, anzi ne ho due -fa sapere LDA, quando gli si viene chiesto se abbia in serbo un brano che possa candidarsi al Festival di Sanremo 2024, mentre tra gli spoiler il papà é dato tra i papabili Big sanremesi senza di lui e non figura neanche tra gli ospiti in calendario ad Amici, nonostante i fan sognano per lui il rientro al talent show da “vincitore morale” con il successo raggiunto ben oltre la mancata vittoria di Amici 21-, però quest’anno Sanremo non rientra nelle mie priorità. Voglio essere molto sincero, quella del Festival è una grandissima vetrina, ma voglio provare a vedere cosa succede senza Amici, senza Sanremo, senza nulla. È anche un po’ un esperimento per capire chi sono, come vado e dove posso arrivare”. Se l’ipotesi festivaliera si direbbe cestinata per la mancata candidatura a Sanremo del ventenne, non é chiaro se l’assenza da Amici sia il no di LDA alla proposta di un’ospitata o la totale mancanza di trattative con l’artista figlio di Gigi D’Alessio da parte del talent show. L’esperimento del figlio di Gigi D’Alessio , allo stato dell’arte aggiornato al momento dell’intervista sarebbe, però, nel complesso una chiara linea di marketing di un nuovo progetto musicale: “Serve per guardarmi allo specchio e poter dire: “bravo Luca”. Voglio lavorare con calma, perché ho vent’anni e non ho bisogno di correre. Voglio mettermi in studio tutto quest’inverno e lavorare sodo per far diventare il 2024 l’anno di LDA.Le potenzialità ce le ho, i mezzi li ho, le canzoni le ho. Ora devo solo migliorare e capire bene come muovermi a livello di marketing, perché come artista non ho mai dubbi sulle canzoni, bensì su tutto il resto che pare essere diventato più importante”, prosegue sibillino il figlio di Gigi D’Alessio, LDA.

Insomma, mentre l’altra figlia d’arte Angelina Mango segna due ospitate TV- l’una a distanza di una settimana dall’altra nelle due ultime puntate di Amici 23 in onda da settembre – LDA svela la sua distanza presa dalla TV, in particolare talent show, nonostante schiere di telespettatori sognino sin dall’eliminazione alle semifinali di Amici 21 un ritorno dell’artista al format del suo esordio in musica, in nuova ospitata. ” Alla fine, però, sono certo che il valore della musica abbia ancora un ruolo centrale”, conclude relativamente all’influenza di una strategia di promozione e marketing finalizzata al successo di un progetto musicale.

LDA svela i rapporti con la musica del padre d’arte e…

Insomma, mentre ad Amici 23 Petit vorrebbe imporsi come il nuovo LDA, il Luca originale gioca ora la carta della distanza presa dalla TV, curioso di scoprire quali frutti possa portare la sua controversa scelta, reduce dall’esordio su Netflix, dove il nuovo singolo Castello di sabbia é colonna sonora della serie Di4ri la nuova stagione. Ma non é tutto. Perché incalzato sulla canzone che il papabile Big di Sanremo, Gigi D’Alessio, gli ha dedicato, “Babbo Natale non c’è” , brano uscito nel 2008, l’ex Amici 21 svela:

«non mi capita spesso di riascoltarla perché non sono mai da solo. È un pezzo che ascolto se voglio rivivere determinati momenti e tendenzialmente l’ascolto in solitudine. Sicuramente è bello che un genitore ti dedichi una canzone, anche se, sia mamma che papà, mi hanno già dedicato tutta la loro vita. Quello bastava e avanzava, perché mi hanno fatto diventare quello che sono oggi. Poi mamma è una persona non è popolare, ma comunque altrettanto presente nella mia vita, mi sembra giusto sottolinearlo. Ho un buonissimo rapporto con entrambi, ci vogliamo bene, ci amiamo».

