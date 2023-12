Angelina Mango: “Ho deciso di fare pace con te…”/ Esce il nuovo singolo, “Fila Indiana”: le reazioni

Angelina Mango pubblica il nuovo singolo, Fila indiana

“Ho deciso di fare pace con te, pure se mi hai lasciato sola”, canta una intimista ex Amici 22, Angelina Mango, tra le note di Fila indiana. Si legge nella caption nel nuovo post virale su Instagram di Angelina Mango nonché parte integrante dei lyrics nel nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme, dell’ex concorrente e seconda classificata alla finale e vincitrice nel canto del talent show sulle reti Mediaset di Maria De Filippi, all’edizione di Amici 22.

Figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar Laura Valente e il compianto cantautore Pino Mango, la popstar nascente, Angelina Mango, avanza incontrastata nel firmamento delle stelle della musica made in Italy. E dopo il successo del tormentone estivo Ci pensiamo domani, che la rende prima scelta musicale nella Best of Generazione zeta 2023 nella raccolta di fine anno “Spotify Wrapped 2023“, la giovane cantautrice lucana regala al rilascio della mezzanotte del 1° dicembre 2023, su tutte le piattaforme musicali, il nuovo singolo intimista che parla di una storia autobiografica. Quella tra il dolore e la forza di ricominciare rispetto ad un amore non corrisposto.

La verità sul significato di Fila indiana

Così come fa sapere la stessa ex Amici 22 in un intervento che é ora virale su TikTok, concesso ai microfoni on air su RDS: “é un brano autobiografico più pesante rispetto agli altri… parla di un amore non corrisposto… é stato difficile accettarlo. Cantandola provo quel dolore…”, fa sapere l’ex Amici popstar tra una dichiarazione e l’altra radiofonica di promozione di Fila indiana.

Fila indiana della papabile Big di Sanremo 2024 Angelina Mango é anticipato nei nuovi episodi di Noi siamo leggenda in onda in streaming su RaiPlay e in chiaro tv Rai 2. Un prodotto disponibile anche su Amazon Prime Video é la serie urban fantasy italiana di Carmine Elia, intitolata Noi siamo leggenda.

Dopo i primi due episodi, andati in onda in prima TV lo scorso 22 novembre, arrivano le nuove avventure di Massimo (Emanuele Di Stefano) e del gruppo di adolescenti protagonisti dotati di superpoteri.

Nel secondo appuntamento della programmazione (gli episodi tre e quattro), Angelina Mango é presente con la canzone Fila indiana, che si aggiunge così alla colonna sonora, la soundtrack, della serie. Un primo grande traguardo quello che si aggiudica Angelina Mango al rilascio del nuovo singolo, che ancor prima della pubblicazione in musica raggiunge l’upgrade di colonna sonora nella data dei due episodi di Noi siamo leggenda del 29 novembre 2023. Intanto, l’uscita del singolo mette a segno un tripudio di reazioni social di consenso da parte del fandom di Angelina Mango.

