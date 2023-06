Angelina Mango, il ballo sui social con mamma Laura è virale/ Fan entusiasti

Angelina Mango, il tenero video in cui balla con la mamma

Angelina Mango, dopo aver vinto la categoria Canto di Amici 22, ha collezionato un successo dopo l’altro. Il suo album Voglia di Vivere sta già scalando le classifiche, in più le sue esibizioni sono attese in diverse manifestazioni musicali dove canterà dal vivo.

Ma ad intenerire il web è stata una semplice clip video che l’artista ha pubblicato insieme alla mamma Laura Valente. La clip molto breve mostra le due ballare a ritmo di musica contemporaneamente, una scena che ha conquistato il cuore dei fan e che è immediatamente diventata virale. In fondo, spesso Angelina Mango ha parlato del bellissimo rapporto che ha costruito con la sua mamma, che l’ha sempre supportata nella sua passione per la musica.

Angelina Mango svela com’è nata il brano “Voglia di vivere”

Angelina Mango annunciava settimane fa l’uscita dell’album con l’omonimo singolo Voglia di vivere. Come riporta Novella 2000, l’ex allieva di Amici 22 ha parlato del brano e di com’è nato: “Voglia di vivere’ è stata la prima canzone allegra che ho scritto. Non so perché in realtà.”

E ancora: “Da quel momento è come se si fosse aperto un capitolo, in cui tutto quello che mi va di fare è fotografare quello che sto provando al momento. Il messaggio che voglio dare con questo disco è che è facile vedere nella vita le cose negative che succedono. Le cose negative sono ingombranti e sono egocentriche, quindi si fanno notare. Però le cose positive ci sono e la vita ce ne regala un sacco.” Angelina Mango ha poi concluso: “Il problema è che molto spesso io per prima mi sono concentrata su quelle sbagliate. Basta vederle. E se le vedi ti viene soltanto voglia di fare le cose, voglia di vivere. E quindi questo voglio che arrivi con la musica che sto facendo ora”.

