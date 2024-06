Angelina Mango, il nuovo album Poké Melodrama é una premonizione/ “Oggi so che non ero matta”: la confessione

Angelina Mango, il nuovo album Poké Melodrama è una ‘premonizione’

Angelina Mango celebra la fine del mese di maggio 2024 con il rilascio di Poké Melodrama, il primo vero album dopo il successo raggiunto ad Amici 22, la vittoria a Sanremo 2024 e il debutto all’Eurovision Song Contest 2024. Pokè Melodrama é un vero e proprio poké, richiamando il tipico piatto giapponese, che può dirsi il miscuglio eterogeneo che unisce piu ingredienti, tra suoni e ritmi in musica. Dal primo singolo apripista Melodrama al duetto con il featuring Marco Mengoni sulle note di Uguale a me, passando per la spregiudicata Cup of tea, Poké Melodrama si preannuncia un album rivoluzionario.

Melodrama, singolo record del momento per il miglior debutto femminile nel 2024 su Spotify, racconta la storia di una bambina che si dilettava a cantare e ballare per casa. Un brano che giunge quasi come una premonizione, dal momento che da piccola Angelina già sapeva che sarebbe diventata una popstar. “Oggi so che non ero matta”, ha fatto sapere la cantautrice in merito ai traguardi finora raggiunti in seduta di conferenza stanza promozionale del nuovo album.

Angelina Mango si consacra come un’artista versatile

Il suo Poké Melodrammatico presenta le mille facce di una psichedelica figlia d’arte di Laura Valente e del compianto Pino Mango, ispirata alle icone d’oltreoceano e che sperimenta più generi della musica. Segno che il mainstream possa fondarsi sul pop segnato dalle contaminazioni di più generi come l’urban, l’indie, l’EDM che vedono protagonista la lucana. La versatilità di Angelina Mango si consacra anche con le collaborazioni nel nuovo album della vincitrice del circuito canto ad Amici 22: Marco Mengoni, Bresh, Dani Faiv e Villabanks.

Nel frattempo, il nuovo album la porta #1 in tendenza su YouTube con il video ufficiale del singolo Melodrama, dove una sfacciata Angelina Mango si abbandona a look e passi di danza audaci e stravaganti, motivo di acceso thread sui social.











