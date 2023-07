Angelina Mango: “Io a Sanremo? È una possibilità”/ Il retroscena su Maria De Filippi e Amici: “Al provino…”

Angelina Mango: “Amici? Ecco perché ho deciso di fare il provino”

Il successo dopo Amici, il cognome importante, i progetti per il futuro: Angelina Mango ha parlato di questo e tanto altro nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica. La cantante, seconda classificata ad Amici 22, ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di uscire dalla sua ‘confort zone’ per partecipare ai provini del talent.

“Sentivo che era importante uscire dal mio gruppo e dalla mia quotidianità, volevo farmi ascoltare da tante persone. – ha spiegato Angelina – Stavo iniziando a costruire, volevo di più. È stata una scelta personale, volevo creare una cosa mia, anche se avevo paura. Tutte queste riflessioni mi hanno portato a fare il provino.” Poco dopo è iniziata la sua avventura nel talent che l’ha poi portata fino alla finalissima, persa per un soffio.

Nel corso dell’intervista, Angelina ha poi parlato del rapporto con Maria De Filippi: “All’inizio non credeva nella mia riuscita, i presupposti avevano abbassato le aspettative. Ma è bastato poco per trovarsi in sintonia, ti legge dentro. La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo. Ho capito che potevo farcela”. In merito invece al cognome importante che porta, essendo figlia del compianto cantante Mango, Angelina ha ammesso: “Non era quella la mia preoccupazione. Sono cresciuta e ho imparato a vedere il lato positivo, la responsabilità per il nome che porto ce l’avrei in ogni caso, come ce l’hanno tutti. Voglio essere apprezzata per quello che sono, poi sulla carta d’identità mi chiamo Angelina Mango”.

Parlando di look invece, Angelina ha spiegati di non essere affatto disposta a rinunciare ai suoi lunghissimi capelli: “Sì assolutamente, sono parte di me. C’è un video in cui ho otto anni e sono così, identica. Non riesco a farne a meno”. Infine, sulla sua possibile partecipazione al prossimo festival di Sanremo, ha dichiarato: “Gli obiettivi non fanno parte di me. Sono sincera, tendo a non averne, forse per paura. Diciamo che il festival è una possibilità. Io mi vedo cantautrice.”











