Angelina Mango, la nuova stella della Generazione zeta: prima con “Che t’o dico a fà”!/ La classifica Spotify

Amici 22, Angelina Mango é il nuovo idolo della Generazione zeta

L’ex Amici 22, Angelina Mango, é la nuova popstar nel firmamento delle stelle della musica made in Italy e icona della Generazione zeta, e a dirlo é ora Spotify Italy. Dopo l’esordio TV in musica, segnato da cantautrice concorrente al talent show di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango cavalca l’onda del successo con l’album Voglia di vivere, presentato al debutto nel piccolo schermo e oggi disco d’oro FIMI/ Gfk, in più il title single Voglia di vivere é disco d’oro, il tormentone estivo estratto sempre dall’album, Ci pensiamo domani, é doppio disco di platino.

E con il soldout integrale del Voglia di vivere tour nei club Angelina Mango può dirsi una vera mania in Italia complice la colonna sonora portante, il nuovo singolo dedicato a Napoli, Che t’o dico a fà: il singolo é #1 tra i brani più acquistati nella classifica iTunes Top Songs Italia, #1 con il video del brano tra le tendenze per la musica su YouTube Italia e miglior debutto femminile al netto delle canzoni di Sanremo 2023 su Spotify Italia con oltre 193mila ascolti in streaming, battendo in proporzione nelle 24 ore seguite al rilascio il precedente record dell’altra ex Amici, Annalisa con Mon Amour.

Angelina Mango é l’icona pop, su Spotify Italy

Ma non é tutto. Perché tra i dati di streaming su Spotify Italia per Angelina Mango, a prima firma della sottoscritta su Il sussidiario.net, si rileva un dato significativo. Angelina Mango si aggiudica la front-cover della playlist rappresentativa dei giovani e che abbraccia più generazioni di artisti e fruitori di musica, “Generazione zeta”, con Che t’o dico a fa in pole position nella annessa classifica.

Nella classifica delle proposte musicali raccolte nella pregevole playlist Generazione zeta su Spotify Italy, seguono poi, al secondo e terzo posto, A volte di Il tre e Ancora di Rhove, sul podio. Insomma, Angelina Mango si impone come l’idolo pop per la Gen Z del momento, al di là delle critiche e la polemica in corso, che la coinvolgono.

L’ex Amici 22 é tacciata dai detrattori attivi nel web di essere beneficiata nel successo perché raccomandata in musica, in quanto figlia d’arte dell’ex lead-voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango, e secondo gli stessi lei sarebbe inoltre aiutata da una massiccia promozione mediatica. Questo, con particolare riferimento alle ospitate registrate di recente, con la figlia d’arte ospite alle prime due puntate contigue di Amici 23 di Maria De Filippi. Il talent show record di ascolti sulle reti Mediaset, all’edizione in corso.

🔝#Amici22🎶#AngelinaMango é il fenomeno Pop: si aggiudica la pole position di #Generazionezeta su Spotify Italy, con #Chetodicoafa, ed é sua la cover della playlist!













