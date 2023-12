Angelina Mango: “Mi é uscito un disco di platino…”/ La reazione al traguardo di “Che t’o dico a fà”

Angelina Mango conquista la certificazione di platino, prima del debutto a Sanremo 2024

Tra i preannunciati grandi concorrenti protagonisti al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango é la giovane candidata al titolo di canzone italiana, che intanto conquista con “Che t’o dico a fa” l’upgrade di disco di platino. Ebbene sí. L’ex allieva cantautrice di Lorella Cuccarini ad Amici 22 di Maria De Filippi ottiene la certificazione di disco di platino targata FIMI/GFK per le vendite musicali del penultimo singolo Che t’o dico a fa, che precede l’altro singolo Fila indiana, prima del debutto sanremese previsto a Sanremo 2024 dopo l’esordio in musica al talent show sulle reti Mediaset.

“Oggi ho mal di schiena… mi é uscito il disco di platino”, fa sapere Angelina Mango, tra le dichiarazioni rilasciate in un post condiviso sul re dei social, Instagram. Una pronta reaction a caldo che la cantautrice lucana, figlia d’arte della ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto poeta Pino Mango, registra online pubblicamente, in condivisione con gli internauti attivi nel web.

Angelina Mango raggiunge le 100mila copie vendute con il singolo partenopeo

Il nuovo traguardo per la cantautrice segna le 100mila copie vendute del nuovo singolo dal titolo Che t’o dico a fà, ispirato alla verve della città di Napoli che é protagonista di in un clima mediatico che la vede a rischio di una emergenza terremoto ed eruzione per la nuova crisi del fenomeno bradisismo nei Campi Flegrei.

E, intanto, il post della reaction della giovane promessa artista lucana registra un tripudio di interazioni di consenso social, per la popolare stella di Amici 22 di Maria De Filippi. Questo, mentre sale l’attesa generale dell’occhio pubblico, che attende impaziente di vedere la popstar bionda alle prese con le esibizioni al Festival della Canzone italiana.

Questo, mentre l’altro ex Amici, LDA, rivela.il motivo legato alla sua assenza al Festival di Sanremo 2024 diretto e condotto da Amadeus…











