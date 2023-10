Angelina Mango: “Mio padre? Come lui non mi pongo limiti”/ “Ad Amici ho fatto di tutto e di più e…”

Angelina Mango rivela le somiglianze con il padre: “Come lui non mi pongo limiti”

Angelina Mango, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha svelato in che modo somiglia al padre Mango venuto a mancare diversi anni fa: “Lui cantava anche in sardo, in catalano, e in inglese. Sicuramente sono il risultato del mondo in cui sono cresciuta, anche in termini di influenze musicali. Ho lo stesso suo modo di… non pormi limiti. Infatti anche ad Amici ho fatto di tutto e di più e sempre con grande divertimento.”

L’artista si è esibita ad Amici, con il nuovo singolo Che t’o dico a fa’ la cui performance ha lasciato gli allievi del talent a bocca aperta: “Credo che abbiano ricordato che poco tempo fa ero come allieva e ora sono tornata ad esibirmi da ospite. Anche se sono ancora all’inizio, proprio come loro, hanno intravisto in me il traguardo di un sogno. E poi forse più di tutto, hanno notato la mia gratitudine nell’essere lì.”

Angelina Mango: “Prima scrivevo solo canzoni tristissime poi…”

Angelina, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha ammesso quanto l’esperienza nel talent show condotto da Maria De Filippi le abbia cambiato la vita: “Le esperienze di vita mi avevano portato in passato a scrivere tante canzoni tristissime. Poi a un certo punto ho scritto il brano Voglia di vivere, e mi sono stupita io stessa di poter cantare qualcosa di così diverso. E’ una canzone che mi ha sbloccato e non poco“.

L’ex allieva di Amici ha poi parlato del suo prossimo tour musicale che avrà in serbo anche brani più malinconici: “Non sarà la classica scaletta: si alterneranno un po’ all’improvviso cose allegre ed altre più emozionanti. Spero di non traumatizzare nessuno, sarà molto sorprendente“.

