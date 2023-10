Angelina Mango nel mirino del web/ Il look al “Voglia di vivere tour” fa discutere: la polemica 

Angelina Mango finisce nel mirino degli haters: il motivo della polemica sull’ex Amici 22

Nonostante il successo della hit del momento, il nuovo singolo Che t’o dico a fà, l’ex Amici 22 Angelina Mango é sulla bocca dell’occhio pubblico per una accesa polemica web. Si tratta di una moltitudine di contestazioni che si registra via social, ai danni della figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango. Una reazione avversa alle date del “Voglia di vivere tour” che registra per Angelina Mango il debutto sui palchi nei club da Nord a Sud dopo l’esordio TV in musica a Amici 22. Il motivo delle contestazioni é presto detto, via social, come emerge nel sentiment predominante dell’occhio pubblico tra le interazioni social, anche critiche, alle immagini virali dei concerti del “Voglia di vivere tour”.

Amici 23, Mew si dichiara a Matthew: l'amore non é corrisposto?/ La confessione inaspettata

“Imita Madonna degli anni ’80…ma le viene proprio male… anche meno”- si legge tra i commenti, dove rispetto al successo del nuovo singolo spiazzano le contestazioni mosse dagli utenti sul re dei social, Instagram- “ma l’acuto?”; “ma nooo… che delusione, mostra ciò che sai fare…”; “ma cantare vestiti non é più permesso… chiedo per un amico…ma non voglio saperlo”; “la bambina si é sciolta”. I commenti, perlopiù critici, nella polemica del momento giungono nel web a margine di uno dei video virali della cover personalizzata di Angelina Mango sulle note di Mad about you. Una performance ricorrente e colonna portante per la set-list del Voglia di vivere tour, che ha registrato l’ambito titolo di sold out integrale in tutt’Italia. La figlia d’arte e vincitrice di canto, circuito competitor in parallelo con il ballo, ad Amici 22, é tacciata di esibirsi sul palco con delle mise di cattivo gusto in un tentativo vano di dettare tendenza e imporsi come la nuova icona fashionista, trend-setter. Di proporsi, quindi, come un “freakshow”- un fenomeno da baraccone- e non come un vero talento che abbia un messaggio da lanciare, a discapito della musica sul palco.

Amici 23, Chiara Porchianello rischia l'eliminazione?/ Alessandra Celentano sfida "la Barbie": le reazioni

Oltretutto, nonostante le prestigiose certificazioni di vendita musicali tra dischi d’oro e dichi di platino FIMI/GFK raggiunti con la musica lanciata ad Amici 22, come il doppio disco di platino del singolo estivo Ci pensiamo domani, l’ex Amici 22 riceve ora la contestazione social che la taccia di copiare la popstar di fama internazionale, Madonna, nel complesso dello staging della performance al Voglia di vivere tour. Tuttavia, non mancano i gesti di piena approvazione e supporto dei fan, per una scatenata Angelina Mango, che dopo l’inizio a Napoli chiude a Roncade il Voglia di vivere tour: “Forza Angelina , così ci piaci”, grida uno dei messaggi più aggreganti del fandom per l’ex Amici 22.

Amici 23, chi é il vincitore all'audizione di ballo?/Il verdetto boccia Dustin, Nicholas ed Elia: le reazioni

ma come fanno a non urlare ce letteralmente sta cantando ANGELINA MANGO sta cantando MAD ABOUT YOU ma poi SI STA MUOVENDO IN QUEL MODO pic.twitter.com/WMUxsAaqg0 — ele🧚🏽‍♀️ (@ecceetera) October 18, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA