Angelina Mango, prima tra i trend su YouTube Italia!/ Il video di Che t’o dico a fà spopola: le reazioni

Angelina Mango é prima classificata tra le tendenze su YouTube Italia: il nuovo traguardo dell’ex Amici 22

Angelina Mango diventa il trend #1 tra le tendenze per la musica, con il video musicale ufficiale di Che t’o dico a fà, nonché la più alta new-entry su YouTube Italy! Dopo la vittoria del circuito canto e la seconda posizione nella gara generale del talent show delle arti canto e ballo al debutto televisivo in musica segnato ad Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango rilascia il nuovo singolo, che si impone come la “BOP”del momento.

LDA via dall'Italia: diventa giudice a "New York Canta"/ Il nuovo traguardo dell'ex Amici di Maria De Filippi

Reduce dalle certificazioni FIMI/Gfk di disco d’oro per il debut-album Voglia di vivere e la doppia certificazione di disco di platino per il tormentone estivo Ci pensiamo domani, Angelina Mango assume le sembianze di una “Britney Spears italiana“, candidandosi di fatto al titolo di popstar del momento o per meglio dire regina del pop made in Italy. Accade con il rilascio del nuovo singolo ispirato al folclore di Napoli, al suono di una tarantella partenopea bilingue -in italiano e in lingua napoletana – con tanto di iconic mention di Spaccanapoli – l’arteria tra le strade della Blue city – nel mezzo di un momento storico congiunturale che vede tremare i cuori degli appassionati della città del sole per il bradisismo nei Campi Flegrei. La canzone della figlia d’arte dell’ex lead-voice Matia Bazar Laura Valente e il compianto poeta Pino Mango arriva per esorcizzare il rischio di un’emergenza terremoto ed eruzione nel capoluogo della Campania, tanto temuto dall’occhio pubblico, o almeno gli amanti di Napoli su dicono certi di questo.

Angelina Mango: "Mio padre? Come lui non mi pongo limiti"/ "Ad Amici ho fatto di tutto e di più e..."

Angelina Mango é #1: complice lo zampino di Giulia Stabile

Complici le vibes napoletane e la choreo di danza curata dall’ex Amici 20 vincitrice del talent, Giulia Stabile, le immagini del video di Che t’o dico a fa fanno intanto incetta di interazioni online, via social e anche oltre. Questo, mettendo a segno nella rete uno tra i traguardi del nuovo singolo dell’ex Amici 22.

Il video musicale é trend #1 nella Top10 delle tendenze per la musica, in data 10 ottobre 2023, nelle prime 24ore che seguono la data del rilascio videografico del 9 ottobre 2023, su YouTube italia. Un successo esplosivo che fa di Angelina Mango l’erede italiana di Britney Spears, nel segno del pop: su TikTok sono virali, infatti, le immagini del videoclip coreografato del nuovo singolo partenopeo di Angelina Mango, la cui strategia di marketing del sodalizio suggellato con la vincitrice di Amici 20 e ballerina professionista di Amici 23 in corso, Giulia Stabile, si direbbe a dir poco vincente. Angelina Mango unisce le forze con il ballo da rappresentante del canto nel talent show di Amici, ma é al contempo un’artista ambiziosa.

Amici 23, Rudy Zerbi: "Holden é il primo 10 della classe..."/ Le reazioni alla cover di "Stella di mare"

Nelle prime 24 ore che seguono il rilascio sulle piattaforme musicali Che t’o dico a fà diventa anche il miglior debutto femminile 2023 sulla piattaforma di streaming Spotify Italia, superando quota 190mila ascolti in riproduzione sulla nota piattaforma, facendo meglio di Annalisa e la hit Mon Amour al debutto, con il nuovo record storico!

Nel frattempo, l’altro ex Amici LDA vola via dall’Italia e…

👑#AngelinaMango si affida a #GiuliaStabile, per la choreo di #Chetodicoafa, ed é #1 tra le tendenze per la musica su #YouTube IT: signori, habemus la versione italiana di #BritneySpears in #SlumberParty! 💥 pic.twitter.com/diJoQOPqTe — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) October 10, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA