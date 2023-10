Angelina Mango, record dopo Amici: miglior debutto femminile 2023?/Batte Annalisa con Che t’o dico a fà, ma..

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango é il miglior debutto femminile 2023? Che t’o dico a fà diventa un caso

Angelina Mango batte Annalisa, come *miglior debutto femminile nel 2003*, per il volume più alto di ascolti totalizzati su Spotify Italia, e il record va a “Che t’o dico a fà”. Ma non é proprio come si direbbe, tra le principali testate cartacee e web made in Italy, tanto che si può gridare alla fake news del momento.

Ebbene sí, per Angelina Mango il traguardo esiste ed é inaspettato, che – al netto dei risultati dei singoli in corsa a Sanremo 2023 scorso- si rileva nell’analisi a prima firma su Il sussidiario.net al confronto tra le due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi menzionate. Sulla nota piattaforma di streaming dedicata ad ascolti ed ascoltatori, Spotify Italia, il nuovo singolo della vincitrice nel canto e seconda classificata ad Amici 22 fa meglio del tormentone della predecessora regina del pop made in Italy, Annalisa: Che t’o dico a fà, una tarantella pop-partenopea e preannunciata Bop nonché il nuovo singolo che Angelina Mango rilascia dopo il debut single disco d’oro Voglia di vivere, il singolo tormentone estivo e doppio disco di platino Ci pensiamo domani e il debut album disco d’oro FIMI/ Gfk Voglia di vivere presentati ad Amici 22, supera il traguardo di Mon Amour. Ed é nuovo record, al titolo di reginetta di “Amici di Maria De Filippi”, per la bionda.

Mentre il video ufficiale con tanto di choreo iconica curata da Giulia Stabile é il trend #1 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia, Che t’o dico a fà si impone al contempo come la BOP del momento mettendo a segno la cifra stellare di 193mila stream, ascolti in riproduzione, nelle prime 24 ore seguite al rilascio, battendo in proporzione il vecchio record 2023 di Mon Amour, che totalizzava la cifra di 163mila stream.

Un traguardo, quello che Angelina Mango mette a segno superando l’altra ex Amici Annalisa, che fa della stessa giovane figlia d’arte dell’ex lead voice di Maria Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango, l’icona della Generazione zeta più discussa del momento. L’occhio pubblico attivo via social, nel dettaglio, si divide tra supporter e detrattori sul successo di Angelina Mango promosso dai media.

Il post della polemica web, sul record di Angelina Mango

“La nuova canzone dell’ex concorrente di Amici 22, uscita tre giorni fa, ha battuto il record di Annalisa – si legge in una nota di Billboard Italia che accende la polemica in corso su Instagram, in quanto erroneamente non esclude i dati delle canzoni di Sanremo 2023– Il brano, a poche ore dalla sua pubblicazione, è stato uno dei più ascoltati su Spotify. Oggi è il migliore singolo di debutto femminile del 2023, primato detenuto fino a qualche giorno fa da ‘Mon Amour'”.

E nel mezzo della polemica che ora investe Angelina, relativamente al successo mediatico di Che t’o dico a fà, non a caso una larga compagine di utenti grida -tra i commenti social- alla sovraesposizione del fenomeno femminile dell’ex Amici 22, elevata all’ennesima potenza. “Ma Il bene nel male ha fatto 1.2 M stream in una giornata”, commenta qualche utente, ricordando il record di Madame che batte Angelina e Annalisa insieme, nel 2023, al debutto su Spotify Italia”. E la pregevole Billboard Italia si scusa a margine del post IG della discordia , a nome di tutte le testate che titolano su Angelina Mango come “il miglior debutto femminile 2023” in assoluto: “esclusi i brani di Sanremo…colpa nostra, che non lo abbiamo indicato esplicitamente”, si legge nella replica della testata musicale.

Insomma, é chiaro l’invito dei contestatori della polemica in corso, nella rete, a ridimensionare l’indubbio successo di Angelina Mango nel post-Amici 22 della figlia d’arte.

