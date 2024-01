Angelina Mango, svelate le date del tour nei club/ “Che noia aspettare fino a…”

Angelina Mango svela le date del nuovo tour, prima di Sanremo 2024

Nell’attesa per il debutto sul palco di Sanremo 2024 con “La noia“, Angelina Mango annuncia le date del nuovo tour nei club, dopo il tutto sold out che l’ha resa protagonista del primo vero live in Italia. Il “Voglia di vivere” tour nei club da Nord a Sud Italia ha registrato il tutto esaurito, per Angelina Mango, dopo l’esordio TV nell’industria musicale che la cantautrice lucana ha messo a segno prendendo parte alla competizione dei talenti di Amici 22 di Maria De Filippi. E, riattivatasi sul suo profilo ufficiale di Instagram, intanto, Angelina condivide con gli internauti un importante post di annuncio, registrando così un innumerevole volume di interazioni social nel feedback generale di consensi per lei, da parte degli internauti.

Angelina Mango e Antonio Cirigliano si sono lasciati?/ "Club per adulti e femmine": la segnalazione choc

Si tratta del post che rivela le date del tour nei club di Angelina Mango. “Che noia aspettare fino a ottobre”, scrive nella caption del post di annuncio del nuovo tour la popstar di Amici 22, Angelina Mango. Questo, mentre le prevendite per accaparrarsi i biglietti del nuovo live nei club della figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango sono aperte online.

Sanremo 2024, Cristiano Malgioglio: "La sogno all'Eurovision..."/ Vittoria annunciata per Angelina Mango?

Tutto lo spoiler del nuovo tour dell’ex Amici, Angelina Mango

E il post virale del momento su Instagram, inoltre, contiene la locandina del nuovo tour di Angelina con le date dei concerti prontamente annunciate:

11 ottobre, Roma, Atlantico

14 ottobre, Napoli, Casa della Musica

16 ottobre, Molfetta (BA), Eremo Club

19 ottobre Nonantola (MO), Vox Club

21 ottobre, Firenze, Tuscany Hall

22 ottobre, Padova, Gran Teatro Geox

24 ottobre, Venaria Reale (TO), Teatro Concordia.

Nella descrizione del post, poi, vi é rilasciato per iscritto da Angelina Mango e il suo staff management che i biglietti per i live sono disponibili “tramite prevendita #MyLiveNation dalle ore 11:00 di mercoledì 24 gennaio. “Registrati gratuitamente e assicurati i biglietti prima di tutti! Vai su livenation.it, tramite vendita generale dalle ore 11:00 di giovedì 25 gennaio” prosegue il post d’annuncio.

Angelina Mango: "Mi é uscito un disco di platino..."/ La reazione al traguardo di "Che t'o dico a fà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA