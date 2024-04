Angelina Mango vincitore all’Eurovision Song Contest?/ Ingaggia il coreografo di Madonna per “La noia”!

Angelina Mango si prepara per l’esordio all’Eurovision Song Contest 2024

Sale l’aspettativa generale dell’occhio pubblico per il debutto di Angelina Mango sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024, complici gli annessi spoiler, che si dicono dai particolari a dir poco avvincenti. La vincitrice del circuito canto in corsa ad Amici 20 di Maria De Filippi si prepara a sfoderare il potenziale di popstar made in Italy di fama internazionale, a prova di una coreografia iconica che possa valorizzare nello staging all’Eurofestival la sua canzone vincitrice al Festival della canzone italiana di Sanremo 2024: “La noia“.

Nel dettaglio, per la pregevole occasione del debutto previsto all’Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango ha ingaggiato il coreografo MECNUN GIASAR, per la preparazione della choreo prevista come lo scheletro della performance di “La noia” cantata e al contempo ballata dalla stessa cantautrice lucana.

La figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango é attesa al debutto per l’evento made in Svezia alla Seconda Semifinale del 9 maggio 2024, cosicché possa poi proseguire la sua corsa tra i Big 5 (i Paesi fondatori dell’evento) in rappresentanza dell’Italia, alla puntata finale dell’evento musicale di sabato 11 maggio 2024.

É quindi il noto Mecnun Giasar, dallo pseudonimo Majnoon, che vanta tra le collaborazioni quella all’attivo al servizio di Madonna, chiamato a curare la performance svedese della giovane cantautrice uscente di Amici 20 e vincitrice del Festival di Sanremo 2024.

E tra gli altri spoiler degli Eurovision Song Contest 2024, reduce da un iconico pre-party spagnolo Angelina Mango può avvalersi sul palco anche di cinque backup dancers, candidandosi al titolo di vincitore all’Eurovision Song contest. Le ballerine professioniste pronte a contornare la performance della lucana – Martina Toderi, Valentina “Banana” Vernia, Flaminia Genoese, Arianna Forte e Kelly De Nigro -, portando così al massimo di 6 permesso dal regolamento dell’Eurovision Song Contest, il numero dei rappresentanti del Belpaese come per i restanti Paesi competitor.

Tra queste ballerine integrative della performance dell’Italia Valentina Vernia e Arianna Forte sono delle ex allieve di Amici Di Maria De Filippi, il che é un comune denominatore con Angelina Mango. Di origini greche turche, il coreografo ingaggiato da Angelina Mango per la sua esperienza all’Eurovision Song Contest 2024 in rappresentanza del Belpaese e per il titolo di canzone made in Europe, Mecnun Giasar è un musicista, ballerino e coreografo tedesco di risonanza su scala globale.

Chi é il coreografo di Angelina Mango, tra gli spoiler sul debutto di La noia all’Eurovision Song contest 2024

L’esperto di danza vanta nel CV collaborazioni iconiche con popstar del calibro di Madonna, Rosalìa e Loreen. E ancora, poi, quella con la formazione influente dei BTS. E ora l’esperto si prepara per un doppio debutto sul palco degli Eurovision Song Contest, per la direzione artistica della performance di Angelina Mango e anche Marina Satti, rappresentante della Grecia alla kermesse internazionale.

Nell’attesa per l’esordio svedese, intanto, Angelina Mango celebra via Instagram il conseguimento della certificazione di doppio disco di platino di La noia, per le oltre 200mila copie vendute secondo i dati Fimi-Gfk in Italia. Al contempo si dichiara entusiasta della squadra ingaggiata per la sua avventura all’Eurovision Song Contest, nella caption di una carrellata di immagini tra i preparativi in corso. “I won’t be alone”, scrive la lucana, lasciandosi immortalare nel post sul re dei social alle prove per la sfida dell’Eurofestival: “Non sarò sola”.

