Angelina Mango, vincitore Festival Sanremo 2024/ Il ruolo del fidanzato Antonio Cirigliano nel suo successo

Angelina Mango fresca vincitore Sanremo 2024 si appresta a vivere mesi roventi: da Eurovision ai concerti sold-out

Angelina Mango proclamata vincitore Sanremo 2024 sta vivendo un momento magico e non potrebbe essere altrimenti dopo essere stata . Per la figlia di Pino Mango sono stati giorni intensi, ricchi di emozioni ed una popolarità travolgente. “L’amore mi ha cambiata”, racconta su Today la prima classificata al Festival che ora mette nel mirino Eurovision, dove rappresenterà al meglio l’Italia. “Le mie canzoni sono autobiografiche, seguono la mia crescita. Dieci anni fa ero più malinconica, poi sono cambiate tante cose in me, nel modo di affrontare la vita”, continua Angelina Mango.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Angelina provava a farsi strada ad Amici, il talent show di Maria De Filippi. “La prima canzone felice è stata ‘Voglia di vivere’, pubblicata a gennaio 2023: lì ho fatto lo switch (Amici ndr), ho capito che volevo guardare alle cose belle perché quelle negative accadono e si fanno notare, a volte, più di quelle positive”, ha raccontato. Dunque la ricetta segreta di Angelina Mango non è altro che essere se stessa, condividere le sue esperienze.

Angelina Mango, il segreto del successo è dentro di sé. Il ‘ruolo’ del fidanzato Antonio Cirigliano

“Questa è la chiave che ho trovato per vivere ed è per questo che canto così, perché parlo di me e sono contenta di aver trovato un nuovo modo di esprimersi perché so che mi ascoltano tantissime persone”, spiega ancora la cantante. Un cambiamento innescato dall’amore, nel caso specifico da Antonio Cirigliano.

Il padre del ragazzo, a proposito di Angelina, avrebbe speso parole al miele: “È un sole: può dare luce a chiunque abbia al suo fianco”. E la luce batte anche sul tour in giro per l’Italia, con i biglietti andati letteralmente a ruba. Ecco perché l’entourage della cantante si è messo subito all’opera per raddoppiare sia le date di Napoli che di Roma. Un traguardo notevole. O solo l’inizio di un brillante futuro…

