Angelo, chi è?/ Video, spunta l’indizio social… (Il cantante mascherato)

Dopo molti anni di tv e di successi, è chiaro che Milly Carlucci abbia il suo Angelo, ma chi è? Prende il via questa sera “Il cantante mascherato”, la nuova trasmissione di Rai Uno che vede sfidarsi otto concorrenti a colpi di canzoni dietro a un bizzarro e insolito travestimento. Fra le maschere in gara, dunque, ci sarà anche quella, compresa di costume scenico, che riprodurrà appunto le fattezze tipiche di un angelo. “Lui è un’entità tra la gente – hanno commentato da dietro le quinte del programma i suoi autori –. Meraviglioso, maestoso, la sua maschera potrebbe nascondere un’anima complessa, a metà tra luce e ombra”. Difficile cogliere un indizio a tal proposito, anche se la stessa conduttrice e padrona di casa del nuovo format di Rai Uno, Milly Carlucci, ha rivelato i numeri complessivamente raggranellati da coloro che prenderanno parte al programma. “46 partecipazioni a Sanremo. 5 vittorie nello stesso Festival. 250 milioni di dischi. 70 programmi condotti. 25 film interpretati. Concerti in oltre 30 paesi. 88 album pubblicati e tantissime ore di televisione”. Tante le ipotesi che sono affiorate sui social network, in particolare sul profilo Instagram ufficiale de “Il cantante mascherato”.

ANGELO, CHI È? L’INDIZIO SU INSTAGRAM

Proprio su Instagram, sono sorte le ipotesi più disparate in merito alla possibile identità del cantante che si cela dietro la maschera dell’Angelo. Qualche utente ha, ad esempio, fatto il nome di Francesco Renga, ex marito di Ambra Angiolini, dal momento che l’artista friulano, ormai quindici anni fa (correva il 2005), trionfò al Festival di Sanremo proprio con il brano “Angelo”. Qualcun altro, invece, ha colto nella maschera il riferimento a una porzione di cognome di Anna Tatangelo (compagna di Gigi D’Alessio) e di Nino D’Angelo, mentre c’è anche chi ha lanciato le candidature di Selvaggia Lucarelli e Ivana Spagna, dal momento che quest’ultima nei suoi concerti è solita vestirsi da angelo e concludere la sua performance lanciandosi in volo, come si evince agevolmente consultando alcuni filmati presenti in rete. Intanto, Milly Carlucci ha lanciato un video sui social, cliccatissimo, nel quale scherza sul mistero che avvolge l’Angelo e rivela un indizio a suo dire prezioso per giungere a comprendere il nome dell’artista che adotterà tale travestimento in trasmissione. “Vi posso solo dire che si tratta di qualcuno che… vola”.

ANGELO, CHI È? L’INTERVISTA AL CANTANTE MISTERIOSO

Per cercare di indagare in maniera ancor più approfondita, il settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” ha intervistato il cantante misterioso che si esibirà a partire da questa sera con indosso la maschera da angelo. Le sue dichiarazioni, in apparenza, non contribuiscono, tuttavia, a fornire indizi utili. “Nessuno sa che con questo travestimento ci sarò io, nemmeno amici e familiari – ha commentato –. Vi giuro che è così: sono un angelo, non posso mentire! Mi riconosco nelle caratteristiche di questo personaggio, in quanto, come tutti gli angeli, anche io posseggo il mio lato oscuro”. Qual è l’aspetto che crea maggior entusiasmo nell’artista alla vigilia della partecipazione a “Il cantante mascherato”? “Sicuramente rispondere alle domande di chi vuole scoprire chi sono e poi cantare delle canzoni meravigliose senza farmi riconoscere”. Le raccomandazioni di Milly Carlucci non sono state moltissime, ma al tempo stesso, sono state puntuali ed esaustive: “Si è solo raccomandata di non dire a nessuno chi sono veramente. Il gioco, del resto, è proprio questo. Oltre a essere un talent show, è anche, a questo punto, una sorta di romanzo giallo o una spy story…”.





