Angelo Costabile: “ferito da un albero caduto”/ “Voglio le scuse di Virginia Raggi”

Angelo Costabile, l’ex fidanzato di Corinne Clery, ha rischiato di morire schiacciato da un albero caduto a Roma. A raccontare tutto è lo stesso Costabile che, ai microfoni de Il Messagero, spiega di aver rischiato grosso. Mentre camminava sul marciapiede di via di Valle Aurelia per raggiungere degli amici con cui avrebbe dovuto fare una partita di calcetto, Costabile ha sentito uno squarcio provando così a fare un balzo in avanti. Tentativo inutile, purtroppo, perchè un grande albero è caduto improvvisamente. “E’ crollato su di me“, racconta al Messaggero. L’ex di Corinne Clery ha così riportato diverse ferite «alla testa, mi fa molto male, poi sulla spalla, sull’anca e a una gamba… ho dolori ovunque». Se non si fosse accorto di nulla e se non avesse fatto quel salto in avanti, Angelo Costabile è sicuro che le conseguenze sarebbero state più gravi. «Probabilmente l’albero mi avrebbe colpito in modo più grave. Quella pianta era enorme e aveva dei rami taglienti: non posso immaginare cosa sarebbe potuto accadere se mi avessero colpito perpendicolarmente», aggiunge.

ANGELO COSTABILE: “VOGLIO LE SCUSE DI VIRGINIA RAGGI”

Angelo Costabile ha rischiato di farsi davvero male a causa dell’albero caduto a Roma e per questo chiede le scuse del sindaco Virginia Raggi. «Virginia Raggi deve chiedermi scusa, potevo morire schiacciato da quell’albero, forse mi sono salvato perché ho fatto un salto, ma quell’enorme pianta mi ha colpito comunque, sulla testa», spiega al quotidiano. Calabrese, ma residente a Roma da anni, Angelo Costabile si chiede come mai, una citta importante come Roma non abbia la manutenzione necessaria per tenere le strade in ordine. «Non riesco davvero a capire come possano accadere queste cose gravissime in una città come Roma, gli alberi caduti sono moltissimi, ma nessuno se ne prende cura? Sono calabrese, ma vivo da venti anni a Roma, non mi interessa nulla della politica, ma la sindaca Virginia Raggi mi deve chiedere scusa», conclude.

