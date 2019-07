Angelo Costabile, tuffo in mare senza Corinne Clery?/ Video, sole e relax a Maratea..

Angelo Costabile si gode il mare di Maratea, piccolo comune della provincia di Potenza. Il fidanzato di Corinne Clery da qualche giorno si sta godendo questo centro della Basilicata che si affaccia sul Mar Tirreno attraverso il golfo di Policastro. Sono diversi i video e le foto condivise sui social, ma c’è un’assenza importante: quella della compagna. Visto che non perde occasione per condividere scatti affettuosi con Corinne Clery, il sospetto è che si stia godendo qualche giorno di relax senza la compagnia dell’attrice. L’ultimo scatto insieme risale al 13 luglio e i due sono ritratti anche con Serena Grandi, che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip si è avvicinata all’ex “rivale”. Ma Angelo Costabile non è comunque solo a Maratea. Ha pubblicato ad esempio un video nel quale è insieme a Stefano Oradei e Raimondo Todaro, invece nell’ultimo video condiviso scherza con Cristian Manfredini e Gennaro Silvestro prima di un tuffo in mare. «Ci ha trascinati in questa avventura», scherza il primo.

ANGELO COSTABILE, TUFFO IN MARE SENZA CORINNE CLERY?

Nei giorni scorsi comunque Corinne Clery ha parlato proprio di Angelo Costabile a “Io e te”. Da Pierluigi Diaco ha lasciato intendere che la relazione col compagno, che è molto più giovane di lei, è un po’ complessa. E non potrebbe essere diversamente. Infatti, l’attrice ha raccontato di essere consapevole del fatto che questo legame non sia destinato a durare per sempre. «Arriverà un giorno che andrà. Ma non lo dico per me, per lui. È giovane, quindi deve fare la sua vita». Poi ha ammesso che litigano spesso, arrivando a lasciarsi e riprendersi, ma non per colpa del giovane, che «è un angelo di nome e di fatto». Non ci sono conferme comunque sul fatto che i due non stiano trascorrendo questi giorni di vacanza insieme, del resto Corinne Clery non è un personaggio famoso molto attivo sui social. Invece il fidanzato lo è più di lei, infatti ha pubblicato pure delle Instagram Stories da Maratea.

