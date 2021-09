Angelo Donati, marito Milly Carlucci/ “Mai perdere di vista perchè si sta insieme”

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci, la nota conduttrice televisiva di tantissimi programmi di successo. La coppia è felicemente sposata dal 1985 e dal loro amore sono nati due splendidi figli: Angelica Krystle nel 1990 e Patrick nel 1991. Milly e Angelo sono sposati da circa 36 anni e sono tra le coppie più longeve del mondo della televisione. Su di loro mai nessun pettegolezzo o gossip, anche sono stati sempre molto attenti a tenersi ben lontani dai riflettori con discrezione e riservatezza. Due caratteri completamente diversi: lui imprenditore e ingegnere razionale ed ironico, lei conduttrice di successo precisa e attenta ai dettagli.

La differenza caratteriale è stato il loro collante, visto che la coppia sta insieme da 36 anni e si amano come se fosse il primo giorno. A raccontarlo è stata proprio la Carlucci in occasione di una intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In. “Stiamo insieme da 38-39 anni ormai” ha detto Milly Carlucci che interrogata su quale fosse il segreto della loro storia d’amore ha precisato “non c’è un segreto, è capirsi, parlarsi, quotidianamente succedono tante cose e in queste tante cose non perdere di vista che chiaramente ci possono anche essere dei momenti meno brillanti…”.

Angelo Donati e Milly Carlucci: 36 anni d’amore e di matrimonio

Una storia d’amore che dura da 36 anni quella tra Angelo Donati e Milly Carlucci. Nessun segreto o magia, semplicemente la voglia di condivisione, il rispetto e il dialogo. La Carlucci ospite di Mara Venier ha fatto un’importante riflessione: “sai qual è la nostra fregatura? Che noi siamo condizionate da bambine dall’idea ‘e vissero per sempre felici e contenti’, che è quello delle favole, invece il principe azzurro il giorno dopo è una persona che ha i problemi di tutti, quindi puoi avere il momento di incomprensione, bisogna non perdere di vista il perché ci si è messi insieme, qual è la cosa che ci ha fatto tremare il cuore all’inizio, in modo che non perdendo di vista quella cosa si superano anche i piccoli momenti di difficoltà”.

Una coppia felice, anche se la Carlucci dalle pagine del settimanale Oggi ha rivelato un solo rimpianto vissuto all’interno della sua relazione: la possibilità di un terzo figlio. “Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato” – ha detto la Carlucci.



