Sonia Bruganelli non le manda a dire a nessuno, nemmeno ad una hater che di recente l’ha attaccata sui social rimproverandola di ostentare troppo le sue ricchezze. La conduttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis si trova attualmente in vacanza con la famiglia in Spagna, insieme all’ex marito e ai suoi figli. Insieme a loro anche sua madre, con la quale si è scattata un selfie in un locale la sera, ironizzando su quanto la donna sembri giovanissima.

Dopo la foro e altri scatti insieme a delle amiche è arrivato il commento di una hater che le ha scritto: “Stai ostentando un po’ troppo”, cosa che a Sonia Bruganelli non è proprio andata giù. L’opinionista del Grande Fratello ha quindi pensato bene di fare un giro sul profilo della follower, la quale posta innumerevoli immagini in posti caraibici e scenari paradisiaci. Così, la Bruganelli ha ripostato uno screen dell’account della hater scrivendo: «Dice che ostento e poi il suo profilo è tutto così». E poi conclude: «Prima di attaccare gli altri, la comunicazione sui social dovete saperla usare bene».

Oltre a smontare gli haters, Sonia Bruganelli attende con ansia il debutto a Ballando con le Stelle, che partirà a settembre 2024. L’opinionista è stata scelta da Milly Carlucci per far parte del cast insieme a tanti altri vip, come il campione olimpico Tommaso Marini, annunciato dalla conduttrice come prossimo concorrente. Oggi Sonia Bruganelli è impegnata con Angelo Madonia, con il quale sta costruendo una splendida storia d’amore. Anche lui farà parte di Ballando, ma a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, i due non faranno coppia ma si sfideranno, cosa che rende il pubblico molto curioso di vederli in azione.

Nelle scorse ore Sonia Bruganelli ha però dichiarato con ironia di non essere sicura di arrivare alla fine della prima puntata, spaventata dalla competizione con altri VIP talentuosi. Del resto, anche lei partirà da zero insieme a un cast incredibile formato da Federica Pellegrini, Tommaso Marini, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Luca Barbareschi, Furkan Palali di Terra Amara e Bianca Guaccero. La sfida più interessante sarà quella di mantenere un rapporto pacifico con Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia, con il quale sta vivendo una bellissima storia d’amore. Proprio quest’ultimo ha raccontato di essere nel pieno di qualcosa di molto bello, da proteggere e vivere nella totale privacy, cosa che purtroppo per loro non avverrà a Ballando con le Stelle.