Angelo Donati, marito Milly Carlucci/ “Nessuna crisi, il matrimonio è integro”

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci, la conduttrice televisiva di successo che da venerdì 10 gennaio 2020 è pronta ad una nuova importante sfida: quella de “Il Cantante Mascherato”. Dopo il grandissimo successo di ascolti della passata edizione di “Ballando con le Stelle”, la Carlucci torna in video con un nuovo format televisivo che si preannuncia davvero forte che è stato apprezzato molto anche dal marito che ha promosso a pieni voti il programma. “Non fa parte dell’ambiente e quindi è come se fosse uno dei nostri telespettatori, quando dice sì o no lo fa con sincerità, senza alcun tipo di retropensiero” ha detto la Carlucci durante un’intervista rilasciata alla stampa. Un amore importante quello tra Angelo e Milly che si sono sposati nel 1985. Da allora 35 anni d’amore e due figli bellissimi: Angelica di 32 anni e Patrick di 26. Nonostante la piccola differenza di età, circa sei anni, la coppia è più affiatata ed unita che mai nonostante in passato abbiano avuto un piccolo diverbio circa la possibilità di avere un terzo figlio.

Anche se per il grande pubico televisivo (e non) è il marito di Milly Carlucci, in realtà Angelo Donati è un imprenditore di grandissimo successo. L’uomo è legato alla conduttrice Rai da circa 35 anni e tra i due non c’è stato mai un momento di crisi nonostante i giornali alcuni mesi fa hanno fatto cominciare a girare una voce di un possibile allontanamento tra i due. A smentire e a chiarire subito la cosa ci ha pensato Milly Carlucci che durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha dichiarato: “Il mio matrimonio è perfettamente integro. Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio tra me e Angelo”. La notizia di una possibile crisi con tanto di divorzio era stata pubblicata da un sito di Panama, ma prontamente smentita dalla conduttrice con tanto di spiegazione: ” il sito sosteneva che io avevo deciso di produrre crema di bellezza e mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale”. Nessuna crisi tra i due, anzi dopo 35 anni sono innamorati come se fosse il primo giorno!

