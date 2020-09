Angelo Donati, marito Milly Carlucci/ “Siamo molto diversi, ma complementari”

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci, la conduttrice televisiva pronta a tornare su Rai1 con la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle 2020. La coppia è tra le più longeve del mondo dello spettacolo: 34 anni di matrimonio e due splendidi figli. Un amore importante quello tra Angelo e Milly suggellato anche dalla nascita di Angelica Krystle e Patrick, i figli di 33 e 28 anni. Se di Milly Carlucci conosciamo davvero tante cose, cerchiamo di conoscere meglio l’uomo che da 34 anni condivide la sua vita con la celebre conduttrice. Classe 1940, Angelo è nato il 20 marzo a Roma. Di professione è un ingegnere e caratterialmente è un uomo tutto d’un pezzo e con i piedi ben piantati a terra, mentre la Carlucci non ha mai fatto mistero di essere una grande sognatrice. Una carriera importante quella di Angelo Donati che, una volta conseguita una laurea in ingegneria presso l’Università La Sapienza di Roma ha proseguito la sua formazione andando negli Stati Uniti d’America dove si è specializzato. Poi l’incontro con la Carlucci e l’inizio di una bellissima favola d’amore, anche se proprio la conduttrice parlando del rapporto col marito a Domenica In di Mara Venier ha raccontato il segreto del loro amore.

Milly Carlucci: “Con Angelo Donati non c’è un segreto: stiamo insieme da 38-39 anni”

“Stiamo insieme da 38-39 anni ormai. Non c’è un segreto, è capirsi, parlarsi, quotidianamente succedono tante cose e in queste tante cose non perdere di vista che chiaramente ci possono anche essere dei momenti meno brillanti… perché sai qual è la nostra fregatura? Che noi siamo condizionate da bambine dall’idea ‘e vissero per sempre felici e contenti’, che è quello delle favole, invece il principe azzurro il giorno dopo è una persona che ha i problemi di tutti, quindi puoi avere il momento di incomprensione, bisogna non perdere di vista il perché ci si è messi insieme, qual è la cosa che ci ha fatto tremare il cuore all’inizio, in modo che non perdendo di vista quella cosa si superano anche i piccoli momenti di difficoltà” ha detto Milly Carlucci parlando del marito Angelo Donati. In 34 anni d’amore e di matrimonio non sono mancati i momenti di difficoltà, anche se la coppia non è mai stata in crisi. A confermarlo proprio Milly Carlucci dalle pagine di Vanity Fair: “siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”.



